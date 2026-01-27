Нижняя палата французского парламента поддержала законопроект о запрете на использование соцсетей для детей до 15 лет

Документ должен пройти Сенат и финальное голосование в нижней палате. По просьбе президента Эмманюэля Макрона его рассматривают в ускоренном режиме и планируют принять в феврале 2026 года. Фото Reuters За законопроект проголосовали 116 депутатов Национального собрания Франции, против — 23, пишет Reuters. Документ предусматривает запрет на использование соцсетей и «функций соцсетей» на любых платформах детьми до 15 лет.Инициативу рассматривают на фоне растущих опасений по поводу кибербуллинга и влияния соцсетей на психическое здоровье подростков. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает соцсети одним из факторов подросткового насилия и хочет, чтобы законопроект одобрили в феврале 2026 года, а запрет вступил в силу с 1 сентября.Сервисы, которые попадут под регулирование, должны будут использовать «механизмы проверки возраста», но какие именно, пока неясно. При этом власти признают, что добиться реального исполнения запрета будет сложно: опыт Австралии показывает, что подростки активно обходят ограничения.Несмотря на это, инициатива пользуется широкой общественной поддержкой, отмечает агентство. Опрос, проведённый компанией Harris Interactive в 2024 году, показал, что 73% французов одобряют запрет соцсетей для детей младше 15 лет.Ася КарповаСоцсети12 янвMeta* заблокировала 544 тысячи аккаунтов в Австралии, после того как страна запретила соцсети для подростков младше 16 лет Компания продолжает критиковать закон.#новости