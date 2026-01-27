Популярное
Евгения Евсеева
Право

Турецкая ассоциация турагентств попросила заблокировать в стране Airbnb — из-за её же жалобы в 2017 году в Турции перестал работать Booking.com

В ассоциации ожидают, что и в этот раз к ней прислушаются.

Источник: CNBC
  • Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) обвинила десять сервисов в «недобросовестной конкуренции» и неуплате налогов, пишет Bloomberg.
  • Речь идёт об Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango!, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com и Musement.
  • Согласно жалобе TURSAB, платформы не создали в стране юрлица и не зарегистрировались в качестве налогоплательщиков — что позволяет им «уклоняться от уплаты налогов».
  • Но несмотря на это, они оказывают услуги, которые могут предоставлять только лицензированные турагентства. Кроме того, из-за отсутствия юрлица пользователи не знают, к кому обращаться с жалобами и просьбами вернуть деньги или урегулировать спор, считают в ассоциации.
  • «У нас нет проблем с этими компаниями, но они должны платить налоги в Турции, как и мы», — заявили Bloomberg в TURSAB.
  • В 2015 году эта же ассоциация подала жалобу против Booking.com, обвинив платформу в нечестной конкуренции. В 2017-м суд решил приостановить работу сервиса.

#новости

