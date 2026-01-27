УФАС признало ненадлежащей рекламу VPN-сервисов — по словам «Ведомостей», это первое подобное решение

Пользователь разместил в своём Telegram-канале ссылки на несколько VPN-сервисов.Вологодское УФАС рассказало о решении 20 января 2026 года, внимание на него обратили «Ведомости». Центр по противодействию экстремизму УМВД по Вологодской области подал заявление о признаках нарушения рекламного законодательства. Ведомство рассмотрело материалы и решило, что реклама в виде электронной ссылки ненадлежащая.К моменту рассмотрения дела пользователь рекламу удалил, поэтому предписание ему не выдали, добавили в службе. Есть и второе дело: его завело УФАС по Хабаровскому краю по тому же основанию, пишет газета. Но аналогичных решений в базе ФАС пока нет, отмечает издание.С 1 сентября 2025 года в России запрещено рекламировать VPN-сервисы. Гражданам грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностным лицам — 80-150 тысяч рублей, а юрлицам — 200-500 тысяч рублей.Опрошенные изданием юристы считают, что служба широко трактовала запрет: посчитала, что VPN сам по себе — это средство обхода блокировок, а значит, любая его реклама — нарушение, даже если она не содержит никаких призывов. В ФАС не ответили на запрос.#новости