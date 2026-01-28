TikTok урегулировал иск о «зависимости от соцсетей»

Компанию обвиняли в том, что её дизайн способствует развитию зависимости.Иск подала 19‑летняя жительница Калифорнии под инициaлами K.G.M. Она утверждает, что с раннего детства стала зависимой от соцсетей из-за их алгоритмов и интерфейса, пишет The New York Times. Из-за этого она страдала от тревожности, депрессии и проблем с восприятием собственного тела.Кроме TikTok по делу проходят запрещённая в России Meta, YouTube и Snap. Последняя также урегулировала иск.Мировое соглашение заключили незадолго до начала судебного разбирательства. В TikTok не стали раскрывать детали сделки, но отметили, что «довольны урегулированием».Этот иск — один из нескольких, которые будут рассматривать в суде. Они направлены на то, чтобы установить ответственность компаний за влияние дизайна соцсетей на подростков.Согласно им, «бесконечная прокрутка», автоматическое воспроизведение видео и алгоритмические рекомендации привели к компульсивному использованию соцсетей и стали причиной депрессии и самоповреждений.#новости #tiktok