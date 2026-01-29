Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Google согласилась выплатить штраф в $135 млн по иску о «тайном сборе» личных данных пользователей Android

Выплаты — примерно $100 на каждого участника иска.

Источник: GlobalLookPress
Источник: GlobalLookPress
  • Пока мировое соглашение предварительное, его ещё должен утвердить судья, пишет Reuters.
  • Истцы обвиняли Google в том, что она запрограммировала смартфоны на базе Android для передачи данных клиентов на её серверы, когда устройства не были подключены к Wi-Fi. Действия компании расходовали пакеты сотового трафика, за которые платили пользователи.
  • Собранную информацию Google использовала в корпоративных интересах — для улучшения таргетинга и расширения возможностей картографии.
  • В рамках соглашения Google также «упростит» для пользователей процесс отключения передачи данных.

#новости #google

3
1
1
32 комментария