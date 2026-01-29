Google согласилась выплатить штраф в $135 млн по иску о «тайном сборе» личных данных пользователей Android

Выплаты — примерно $100 на каждого участника иска. Источник: GlobalLookPressПока мировое соглашение предварительное, его ещё должен утвердить судья, пишет Reuters.Истцы обвиняли Google в том, что она запрограммировала смартфоны на базе Android для передачи данных клиентов на её серверы, когда устройства не были подключены к Wi-Fi. Действия компании расходовали пакеты сотового трафика, за которые платили пользователи.Собранную информацию Google использовала в корпоративных интересах — для улучшения таргетинга и расширения возможностей картографии.В рамках соглашения Google также «упростит» для пользователей процесс отключения передачи данных.#новости #google