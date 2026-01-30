В США расследовали заявления бывших подрядчиков Meta* о том, что у некоторых сотрудников компании был «неограниченный» доступ к сообщениям пользователей в WhatsApp* — Bloomberg

В компании настаивают, что получить доступ к переписке «невозможно». Жалобы от бывших подрядчиков рассматривало Министерство торговли США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Обвинения расходятся с тем, как Meta* позиционирует WhatsApp*, подчёркивая, что благодаря системе сквозного шифрования «никто за пределами чата не может читать, прослушивать или передавать сообщения пользователей».Речь идёт о модераторах контента, работавших на Meta* по контракту с компанией Accenture Plc, отмечает Bloomberg. Они утверждают, что имели «широкий» доступ к содержанию переписок пользователей. По их словам, аналогичный доступ был и у некоторых сотрудников Meta*.Представитель Meta* Энди Стоун заявил, что получить доступ к переписке в WhatsApp* «невозможно». По данным Bloomberg, расследование оставалось активным по состоянию на январь 2026 года, но его текущий статус неизвестен.Бывшие подрядчики также утверждают, что модерацией контента занимались не только граждане США, но и сотрудники из Израиля, Ирландии, Индии и Китая. У иностранных подрядчиков тоже был «полный доступ» к перепискам, а проверка нанимаемых людей была «минимальной».Заявления бывших модераторов контента соотносятся с коллективным иском, который подали против Meta* в январе 2026 года, подчёркивает Bloomberg. Группа истцов считает, что компания «хранит, анализирует и может получать доступ практически ко всем якобы “приватным” коммуникациям пользователей WhatsApp*».*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp