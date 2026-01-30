Китайские власти разрешат DeepSeek закупать у Nvidia чипы H200 — Reuters

Аналогичные лицензии якобы получили Alibaba, Tencent и ByteDance. Источник: BloombergУсловия, на которых DeepSeek получит разрешение на покупку чипов H200, всё ещё находятся на финальной стадии согласования — их должны определить китайские регуляторы, пишет Reuters со ссылкой на источники.Alibaba, Tencent и ByteDance также получили разрешение на покупку чипов Nvidia H200 — при этом одним из условий стала закупка определённого количества отечественных чипов, например, от Huawei, сообщало Bloomberg. По данным Reuters, суммарно три компании согласовали с китайскими властями приобретение более 400 тысяч чипов Nvidia. В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Вслед за этим FT сообщило, что китайские регуляторы решили ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.В ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работали над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.#новости #nvidia #deepseek