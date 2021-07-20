Минцифры запланировало перекрыть платежи иностранным ИТ-компаниям без представительства в России Статьи редакции
Роскомнадзор будет вносить компании в «чёрные списки». Это может ограничить покупку рекламы в Google, Facebook, TikTok и на других платформах, считает эксперт.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных ИТ-гигантов открывать представительства в России.
Закон начал действовать 1 июля 2021 года. За отказ открывать представительства до 1 января 2022 года есть санкции. Одна из них — ограничение платежей и переводов компании. Проект постановления расшифровывает, как это будет работать.
Роскомнадзор будет вести два списка. Первый — с компаниями, которые не исполнили закон. Банки обязаны будут перекрывать любые платежи в их сторону.
Второй — с иностранными поставщиками платёжных услуг, не банками, которые принимают платежи компаниям из первого списка. Если компания из второго списка не устранит нарушение за 30 дней, то Роскомнадзор её заблокирует в России.
В стране действуют 22 иностранных поставщика платёжных услуг, по данным ЦБ. Среди них Alipay, Apple, Google, Samsung.
Списки будут общедоступными. Роскомнадзор за три дня будет обязан исключить компанию из перечня, после выполнения требований закона или по решению суда.
На Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России, приводят «Ведомости» данные представителей пяти крупнейших в стране рекламно-коммуникационных холдингов.
Авторы закона хотят «сократить факты ухода от налогов» и «пополнить казну», считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но меры усложнят рекламу товаров и услуг и увеличат ее стоимость, считает эксперт.
- До 1 января 2022 года международные ИТ-компании с суточной аудиторией из России более 500 тысяч пользователей должны открыть представительство в стране. Если компании не выполнят требования, их сайты исключат из поисковой выдачи, запретят рекламировать, запретят им собирать и передавать личные данные, могут заблокировать.
Это делается для того чтобы было куда маскишоу высылать?
Не совсем: в идеале хотят сделать так, чтобы неподконтрольные соцсети не работали на территории страны. Маски-шоу если будут, то только как пиар акции и только инициативными ряжеными.
нет слов
только мат
почему исторически в ру власть вот такая :(
А что вам не нравится ? Все правильно делают ! Если ты считаешь что власть в твоей стране душит тебя то почитай ради интереса налоговые обязательства и законы в тех же США или Европе
Корпорации понравились в мини государства которые диктуют другим свои правила игры. Хорошо что Байден это понимает. А вот Трамп этого не понимал, и поплатился.
Подоплёка закона - проста. Чтобы через "свои" рекламные агентства с конской комиссией проходили все платежи.
Ещё одни пиявки на шее
Отнюдь, просто хотят контроль и налоги собирать - тут все ок.
ну да, крышевать и собирать бабло.
Судя по твоей логике любая страна а мире занимается крышеванием
Интересное министерство развития
А по-моему, нормальная тема.
Хотите зарабатывать на гражданах РФ? Платите налоги в РФ.
Налоги тут второстепенное. Тут контроль важен, есть российское юрлицо есть кого штрафовать за постики и ссылочки)
Не сколько не удивлён что коммент в минусе , люди думать и анализировать разлучились
Налоги хоть будут платить
Взятки - это не налоги, если вы не в курсе
перейдут на платежи в криптовалютах
Можно просто кинуть деньги в любой европейский банк, а оттуда можно уже оплатить услугу. Если речь идет о блокировки переводов банкам, которые не блокируют доступ к оплате Гугл, можно перевести в один банк в Европе, потом уже в нормальный, и оттуда Гугл, думаю комиссия окупится.
А еще можно купить золото и отправить слиток
.
Очевидно, что рашка превращается в Северную Корею
Пусть бабки россиян бесконтрольно утекают за границу — вот оно, мнение настоящего патриота 👍🏻
Слишком геморойно ради покупки очередной "Весёлой фермы" в appstore gplay
Правильно делают. В США за неуплату налогов САЖАЮТ, причем, там необязательно, насколько я знаю, накопить какой-то огого-объем для посадки, просветите, если не прав.
Пусть блохеры и прочие рекламовзятели и рекламодатели платят налоги. Там пузырь безнаказанности уже раздулся, и с него в казну ни рубля не капает.
Эксперт из статьи, объясните пожалуйста - почему это должно коснуться гугла? Мы сейчас платим за рекламу российскому юр.лицо ООО «Гугл», которое платит налоги.
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