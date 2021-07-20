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Право
Маша Цепелева

Минцифры запланировало перекрыть платежи иностранным ИТ-компаниям без представительства в России Статьи редакции

Роскомнадзор будет вносить компании в «чёрные списки». Это может ограничить покупку рекламы в Google, Facebook, TikTok и на других платформах, считает эксперт.

36 36 комментариев
1663 просмотров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных ИТ-гигантов открывать представительства в России.

Закон начал действовать 1 июля 2021 года. За отказ открывать представительства до 1 января 2022 года есть санкции. Одна из них — ограничение платежей и переводов компании. Проект постановления расшифровывает, как это будет работать.

Роскомнадзор будет вести два списка. Первый — с компаниями, которые не исполнили закон. Банки обязаны будут перекрывать любые платежи в их сторону.

Второй — с иностранными поставщиками платёжных услуг, не банками, которые принимают платежи компаниям из первого списка. Если компания из второго списка не устранит нарушение за 30 дней, то Роскомнадзор её заблокирует в России.

В стране действуют 22 иностранных поставщика платёжных услуг, по данным ЦБ. Среди них Alipay, Apple, Google, Samsung.

Списки будут общедоступными. Роскомнадзор за три дня будет обязан исключить компанию из перечня, после выполнения требований закона или по решению суда.

На Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России, приводят «Ведомости» данные представителей пяти крупнейших в стране рекламно-коммуникационных холдингов.

Авторы закона хотят «сократить факты ухода от налогов» и «пополнить казну», считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но меры усложнят рекламу товаров и услуг и увеличат ее стоимость, считает эксперт.

  • До 1 января 2022 года международные ИТ-компании с суточной аудиторией из России более 500 тысяч пользователей должны открыть представительство в стране. Если компании не выполнят требования, их сайты исключат из поисковой выдачи, запретят рекламировать, запретят им собирать и передавать личные данные, могут заблокировать.

#новость #законы

36 36 комментариев
2
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36 комментариев
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Gidevan

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Это делается для того чтобы было куда маскишоу высылать?

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Пабы старой Руси

Gidevan
0

Не совсем: в идеале хотят сделать так, чтобы неподконтрольные соцсети не работали на территории страны. Маски-шоу если будут, то только как пиар акции и только инициативными ряжеными.

Ответить

911

1

нет слов
только мат
почему исторически в ру власть вот такая :(

Ответить

роман долгополов

911
12

Потому что вы(мы) такие

Ответить

Andrey Samko

911
–1

А что вам не нравится ? Все правильно делают ! Если ты считаешь что власть в твоей стране душит тебя то почитай ради интереса налоговые обязательства и законы в тех же США или Европе

Ответить

911

Andrey
0

да я только рад платить(и плачу) налоги раше, жаль что идут они на дворцы и майбахи
если бы хотя бы на 50% было бы как в сша, да даже на 10%)
за мкадом посмотрите на сверхдержаву)

Ответить

Для закладок

911
0

Почему ты рад, если идут они на дворцы?

Ответить

Крипто Кун

911
0

Корпорации понравились в мини государства которые диктуют другим свои правила игры.   Хорошо что Байден это понимает.   А вот Трамп этого не понимал, и поплатился.

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Madina Djalilova

4

Подоплёка закона - проста. Чтобы через "свои" рекламные агентства с конской комиссией проходили все платежи. 
Ещё одни пиявки на шее

Ответить

Anatoly Ivanov

Madina
2

Отнюдь, просто хотят контроль и налоги собирать - тут все ок. 

Ответить

Leo Uvarov

Anatoly
1

ну да, крышевать и собирать бабло. 

Ответить

Крипто Кун

Leo
–1

Судя по твоей логике любая страна а мире занимается крышеванием 

Ответить

Для закладок

Крипто
0

А что такое государство? Это самый сильный агент на территории

Ответить

Иван Николаев

Anatoly
0

Одно другому не мешает 

Ответить

Pavel Loginov

5

Интересное министерство развития

Ответить

Иван Николаев

Pavel
2

Министерство цифровой деградации 

Ответить

Дмитрий Цветков

–7

А по-моему, нормальная тема. 
Хотите зарабатывать на гражданах РФ? Платите налоги в РФ. 

Ответить

Philip Poteryahin

Дмитрий
2

Налоги тут второстепенное. Тут контроль важен, есть российское юрлицо есть кого штрафовать за постики и ссылочки)

Ответить

Крипто Кун

Philip
–1

Трамп не проконтролировал. И что с ним случилось?

Ответить

ave ego

Дмитрий
0

международные платёжные системы не так работают. не сможете оплатить картой напрямую - оплатите через посредника. 

Ответить

Пабы старой Руси

Дмитрий
0

НДС и сейчас уже платить нужно с рекламы

Ответить

Andrey Samko

Дмитрий
–2

Не сколько не удивлён что коммент в минусе , люди думать и анализировать разлучились

Ответить

Уоррен Баффет

3

В яндексе шампанское уже открыли?

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Налоги хоть будут платить

Ответить

Иван Николаев

Anatoly
0

Взятки - это не налоги, если вы не в курсе 

Ответить

Крипто Кун

Иван
0

Вы о чем?

Ответить

Askar Tuleev

1

интересно, как это отразится на Казахстане. будем посмотреть.

Ответить

Green

0

Ощущение, что меня пытаются обокрасть, раздеть и привязать к столбу

Ответить

ave ego

–1

перейдут на платежи в криптовалютах

Ответить

Дмитрий Тихомиров

ave
1

Можно просто кинуть деньги в любой европейский банк, а оттуда можно уже оплатить услугу. Если речь идет о блокировки переводов банкам, которые не блокируют доступ к оплате Гугл, можно перевести в один банк в Европе, потом уже в нормальный, и оттуда Гугл, думаю комиссия окупится.

Ответить

Иван Николаев

Дмитрий
1

А еще можно купить золото и отправить слиток

Очевидно, что рашка превращается в Северную Корею 

Ответить

Nikita Podgornyi

Иван
–1

Пусть бабки россиян бесконтрольно утекают за границу — вот оно, мнение настоящего патриота 👍🏻

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Денис Вячеславович

Дмитрий
1

Слишком геморойно ради покупки очередной "Весёлой фермы" в appstore gplay

Ответить

Ground Zero

–2

Правильно делают. В США за неуплату налогов САЖАЮТ, причем, там необязательно, насколько я знаю, накопить какой-то огого-объем для посадки, просветите, если не прав.
Пусть блохеры и прочие рекламовзятели и рекламодатели платят налоги. Там пузырь безнаказанности уже раздулся, и с него в казну ни рубля не капает.

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Душевный супер_стар

0

Через пол года посмотрим. Именно столько осталось до «включения основного закона в полную силу».

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Vladislav Nikolaevich

0

Эксперт из статьи, объясните пожалуйста - почему это должно коснуться гугла? Мы сейчас платим за рекламу российскому юр.лицо ООО «Гугл», которое платит налоги. 

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36 36 комментариев
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