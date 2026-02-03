Минюст США обвинил в мошенничестве турецкую предпринимательницу Гёкче Гювен из списка «30 до 30» американского Forbes

Она завышала показатели своего стартапа, чтобы получить инвестиции. Источник: EgerismОбвинение ведомство озвучило 29 января 2026 года, внимание на него обратил TechCrunch. Гювен подозревают в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с визами и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.Гювен в 2022 году основала финтех-стартап Kalder — платформу для помощи в создании индивидуальных программ вознаграждения, например, для скидок и выплаты кешбэка.Согласно данным Минюста, в апреле 2024 года Kalder привлёк $7 млн инвестиций — но в питче компания представила «много ложных данных». Например, утверждала, что её используют как минимум 26 брендов. Однако на самом деле Kalder предлагал лишь пилотные программы со скидкой. Бренды же не заключали со стартапом никаких соглашений.Кроме того, в питче «ложно» говорилось, что его показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) к марту 2024-го достиг $1,2 млн. Как утверждает Минюст, у компании были две отчётности — одна для инвесторов с «завышенными показателями», а другая с «истинным финансовым положением».Гювен использовала фальшивые данные о Kalder, а также поддельные документы, чтобы получить для себя визу талантов в США. Предпринимательница пока не комментировала обвинения, но обещала выступить с заявлением.#новости