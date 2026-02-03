Конституционный суд признал, что россияне могут временно регистрироваться в апартаментах

Отсутствие такой возможности ограничивает право на свободный выбор места пребывания и права частной собственности.Источник: «Самолёт Плюс»Конституционный cуд признал нормы, которые мешают собственникам и их родственникам регистрироваться в апартаментах по месту пребывания (временная регистрация), не соответствующими основному закону. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение.Поводом стало обращение Виктории Пиуновой: она пыталась зарегистрировать себя, мужа и двоих детей по месту пребывания в апартаментах в Санкт-Петербурге. У помещения — статус нежилого, здание предназначено для гостиницы.Но в регистрации Пиуновым отказали, суды поддержали решение. Они постановили: временная регистрация в нежилых помещениях на основании заявления граждан не предусмотрена в законодательстве, а в гостиницах регистрирует их администрация. Самого же помещения нет в гостиничном фонде.Оформить постоянную регистрацию (прописку) в апартаментах нельзя, поскольку они относятся к нежилому фонду. Временная регистрация возможна, если помещения классифицируются как гостиница или подобное место размещения.из разъяснения юристов изданию РБК, 2021 годЧто решил Конституционный судОн отметил: сейчас в России распространена практика, когда граждане фактически живут в нежилых помещениях, которые по документам сходны с квартирами, но не входят в гостиничный фонд. Невозможность зарегистрироваться, хотя временное проживание в них не запрещено, «ограничивает право на свободный выбор места пребывания» и может нарушать права частной собственности.Суд также указал, что при строительстве нежилых зданий застройщики могут экономить за счёт минимальных требований к социальной инфраструктуре и благоустройству. Это снижает стоимость недвижимости и для покупателей. Но эта экономия, считает суд, компенсируется за счёт отсутствия льгот, более высоких коммунальных платежей и ставок налога на имущество физлиц по сравнению с квартирами.Теперь «федеральному законодателю» и правительству нужно внести изменения в регулирование, отметил Конституционный суд. Он указал, что они могут определить дифференцированный порядок регистрации по месту пребывания в зависимости от особенностей нежилого помещения и «других обстоятельств».До этого времени, уточняет «Интерфакс», суд разрешил временную регистрацию в таких апартаментах их собственников и близких родственников. Для регистрации нужно будет подтвердить, что дом предназначен для пребывания граждан, а конкретное нежилое помещение по типу квартиры пригодно для этого. Дело заявительницы должны пересмотреть. При этом выводы суда не касаются вопроса о прописке в апартаментах.#новости