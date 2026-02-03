Испания и Греция вслед за Францией и Великобританией запланировали запретить соцсети для подростков — Reuters

Аналогичный закон с декабря 2025 года действует в Австралии. Испания намерена запретить использование соцсетей детям до 16 лет, заявил премьер-министр Педро Санчес. Греция также близка к объявлению подобного запрета, но для детей до 15 лет, пишет Reuters со ссылкой на источники.Санчес также отметил, что правительство Испании предложит законопроект, по которому персональная ответственность за «разжигание ненависти» в соцсетях будет возлагаться на руководителей технологических компаний.Критики запрета соцсетей для подростков называют подобные меры «формой цензуры», подчёркивает Reuters. В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.Нижняя палата французского парламента в январе 2026-го поддержала аналогичный законопроект о запрете на использование соцсетей для детей до 15 лет. Опрос, проведённый компанией Harris Interactive в 2024 году, показал, что 73% французов одобряют запрет. #новости #испания #греция