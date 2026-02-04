OpenAI обвинила xAI в уничтожении документов, связанных с иском о завышении рейтинга ChatGPT в App Store

Сотрудникам xAI рекомендовали использовать для переписки сервисы, где сообщения через некоторое время удаляются.Согласно заявлению OpenAI, компания Илона Маска «систематически и преднамеренно» уничтожала доказательства по иску, в котором разработчик ChatGPT обвиняется в завышении рейтингов своих приложений в App Store. Об этом пишет Bloomberg.Как утверждает OpenAI, xAI не предоставила внутренние документы, подтверждающие её обвинения. По словам компании, xAI рекомендовала сотрудникам использовать для переписки сервисы, где сообщения через некоторое время удаляются.Через эти сервисы проходили сообщения «обо всех аспектах деятельности xAI» — даже несмотря на то, что компания готовилась подавать иск и знала, что ей придётся раскрыть внутренние документы, говорит OpenAI. По мнению последней, это ставит её в «неравное положение».X и xAI подали в суд в августе 2025 года, обвинив Apple и OpenAI в сговоре, направленном на подавление конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Истцы заявляли, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok, разработанного xAI.Отвечая на претензии, Apple отметила, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым». Компания добавила, что в магазине есть «тысячи приложений», которые продвигают с помощью чартов, алгоритмических рекомендаций и экспертных подборок, созданных по «объективным критериям».Данила БычковПраво14.11.2025Apple и OpenAI не смогли отклонить антимонопольный иск X и xAI из-за рейтинга ИИ-приложений в App Store Теперь компании должны будут предоставить суду дополнительные документы.Судья федерального окружного суда Техаса Марк Питтман отклонил ходатайство Apple и OpenAI об отклонении иска, поданного X и xAI Илона Маска, пишет Bloomberg. Теперь компании должны будут ответить на него.#новости #openai #xai