Евгения Евсеева
Право

OpenAI обвинила xAI в уничтожении документов, связанных с иском о завышении рейтинга ChatGPT в App Store

Сотрудникам xAI рекомендовали использовать для переписки сервисы, где сообщения через некоторое время удаляются.

  • Согласно заявлению OpenAI, компания Илона Маска «систематически и преднамеренно» уничтожала доказательства по иску, в котором разработчик ChatGPT обвиняется в завышении рейтингов своих приложений в App Store. Об этом пишет Bloomberg.
  • Как утверждает OpenAI, xAI не предоставила внутренние документы, подтверждающие её обвинения. По словам компании, xAI рекомендовала сотрудникам использовать для переписки сервисы, где сообщения через некоторое время удаляются.
  • Через эти сервисы проходили сообщения «обо всех аспектах деятельности xAI» — даже несмотря на то, что компания готовилась подавать иск и знала, что ей придётся раскрыть внутренние документы, говорит OpenAI. По мнению последней, это ставит её в «неравное положение».
  • X и xAI подали в суд в августе 2025 года, обвинив Apple и OpenAI в сговоре, направленном на подавление конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Истцы заявляли, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok, разработанного xAI.
  • Отвечая на претензии, Apple отметила, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым». Компания добавила, что в магазине есть «тысячи приложений», которые продвигают с помощью чартов, алгоритмических рекомендаций и экспертных подборок, созданных по «объективным критериям».
Данила Бычков
Право
Apple и OpenAI не смогли отклонить антимонопольный иск X и xAI из-за рейтинга ИИ-приложений в App Store

Теперь компании должны будут предоставить суду дополнительные документы.

  • Судья федерального окружного суда Техаса Марк Питтман отклонил ходатайство Apple и OpenAI об отклонении иска, поданного X и xAI Илона Маска, пишет Bloomberg. Теперь компании должны будут ответить на него.

