OpenAI обвинила xAI в уничтожении документов, связанных с иском о завышении рейтинга ChatGPT в App Store

Apple и OpenAI не смогли отклонить антимонопольный иск X и xAI из-за рейтинга ИИ-приложений в App Store

Теперь компании должны будут предоставить суду дополнительные документы. Судья федерального окружного суда Техаса Марк Питтман отклонил ходатайство Apple и OpenAI об отклонении иска, поданного X и xAI Илона Маска, пишет Bloomberg. Теперь компании должны будут ответить на него.