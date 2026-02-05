Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Что почитать
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Застройщик ПИК начал пускать других интернет-провайдеров в свои новостройки

Первый — «Мегафон», но переговоры ведёт и «Ростелеком».

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Девелопер начал выполнять предписание ФАС: она в январе 2026 года обязала Lovit — оператора застройщика — разработать и согласовать порядок доступа к кабельной сети, пишет Forbes.
  • Первый провайдер — «Мегафон», говорится в неофициальном Telegram-канале одного из жилых комплексов ПИК. Заявки на подключение принимаются на конец февраля 2026-го и используют тот же кабель, что уже заведён в квартиру.
  • Lovit не препятствует заходу оператора в жилые комплексы группы ПИК в Московском регионе, подтвердили изданию в «Мегафоне». Работают они в «партнёрском формате».
  • Переговоры с ПИК также ведёт «Ростелеком». В компании отметили, что решение о «входе» в жилой комплекс принимается после «изучения потенциального спроса и анализа окупаемости проекта».
  • Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit в конце марта 2025 года. Жители тогда остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.
  • После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе провайдеров. А ФАС в декабре заключила, что ПИК ущемляет интересы и жильцов, и операторов.

#новости #пик

18
2
1
1
1
1
34 комментария