Застройщик ПИК начал пускать других интернет-провайдеров в свои новостройки

Первый — «Мегафон», но переговоры ведёт и «Ростелеком». Источник: ТАССДевелопер начал выполнять предписание ФАС: она в январе 2026 года обязала Lovit — оператора застройщика — разработать и согласовать порядок доступа к кабельной сети, пишет Forbes.Первый провайдер — «Мегафон», говорится в неофициальном Telegram-канале одного из жилых комплексов ПИК. Заявки на подключение принимаются на конец февраля 2026-го и используют тот же кабель, что уже заведён в квартиру.Lovit не препятствует заходу оператора в жилые комплексы группы ПИК в Московском регионе, подтвердили изданию в «Мегафоне». Работают они в «партнёрском формате».Переговоры с ПИК также ведёт «Ростелеком». В компании отметили, что решение о «входе» в жилой комплекс принимается после «изучения потенциального спроса и анализа окупаемости проекта».Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit в конце марта 2025 года. Жители тогда остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе провайдеров. А ФАС в декабре заключила, что ПИК ущемляет интересы и жильцов, и операторов.#новости #пик