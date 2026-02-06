Еврокомиссия пришла к выводу, что TikTok недостаточно ограничивает «вызывающие зависимость функции»

Соцсети может грозить штраф на сумму до 6% от годовой глобальной выручки.TikTok нарушает европейский закон о цифровых услугах (DSA) и не обеспечивает достаточной защиты пользователей, говорится в предварительных выводах Европейской комиссии. Регулятор считает, что соцсеть использует «вызывающие зависимость функции»: «бесконечную прокрутку» видео, «высокоперсонализированную» систему рекомендаций и push-уведомления. Эти инструменты переводят мозг пользователя в режим «автопилота» и стимулируют «компульсивное поведение», отметили в Еврокомиссии.Чтобы соответствовать DSA, TikTok должен изменить «базовый дизайн» платформы — в противном случае соцсети может грозить штраф на сумму до 6% от годовой глобальной выручки, отмечает Euronews.TikTok заявил, что Еврокомиссия «ложно и необоснованно» представляет работу платформы. Компания намерена оспорить выводы регулятора. При этом пока против TikTok не вводятся какие-либо штрафы или санкции, так как расследование, начатое в 2024 году, ещё продолжается, отмечает Euronews.#новости #tiktok