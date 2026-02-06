Запрет на поставки товаров на €360 млн в год: ЕС представил 20 пакет санкций против России

Официально его ещё не приняли.Источник: WikimediaГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 20 пакета санкций против России.ЕК предлагает внести в санкционный список 20 региональных российских банков и «ряд банков в третьих странах», какие — не уточняется. Кроме того, ограничения введут против 43 судов, которые подозревают в перевозке российской нефти.Новый пакет санкций предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.Меры затронут криптовалюты и криптовалютные платформы, какие — пока не раскрывается.Также под запрет попадут поставки товаров из ЕС в Россию на €360 млн в год — «от резины до тракторов», в том числе металлов, редкоземельных элементов и минералов.ЕС впервые запретит экспорт компьютерного и радиооборудования в страны, откуда эти товары могут быть реэкспортированы в Россию.ЕС принял 19 пакет санкций против России 23 октября 2025 года. Он запретил операции с «Альфа-банком», «МТС Банком» и «Абсолют Банком» и вёл санкции против «дочек» ВТБ, «Альфа-банка» и «Сбера» в Беларуси и других странах, а также против «Соллерса» и «АвтоВАЗа».#новости #санкции