Право
Маша Цепелева

Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook на 11 млн и 6 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции

Это третий штраф для Facebook за три месяца.

  • Таганский районный суд признал соцсеть и мессенджер виновноми по ч.2 ст.13.41 КоАП, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
  • В отношении Facebook рассмотрели два протокола.
  • Суд оштрафовал Telegram по трём протоколам на 2 млн, 4 млн, и 5 млн рублей.
  • В июне Facebook суд оштрафовал на 10 млн рублей, а в мае — на 26 млн рублей по той же статье.
«Наказание деньгами»: Twitter, Facebook, Google…
Пока самые крупные штрафы у Twitter — на 27,9 млн рублей и Facebook — на 26 млн.
vc.ru

#новость #штрафы #facebook

531 просмотров
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Амбиент Музыкантов

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А и хуй с ним, не жалко. Кривее ФБ сложно что-то найти. Удивительно, что у него столько пользователей.

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Александр Борродач

Амбиент
7

Когда они пришли за ФБ, я молчал, ведь у меня никогда не было аккаунта на ФБ

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Амбиент Музыкантов

Александр
6

Эта цитата тут неуместна хотя бы потому, что у ФБ у самого рыльце в пушку - цензура на цензуре и цензурой погоняет.

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Giant Schlong

Амбиент
4

Тру. Борьба доморощенных любителей затыкать рот с заокеанскими любителями затыкать рот

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Leo Uvarov

Giant
4

затыкателей становится все больше, а рот по прежнему один

Ответить

Giant Schlong

Leo
0

Жизнь — боль

Ответить

Макар Куприхин

4

Россия взяла курс на разорение Facebook через суды

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Vyacheslav Teplyakov

3

напоминает анекдот, про штраф 100р на проход в женское общежитие
-Простите, а сколько стоит абонемент на месяц?

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Олег Павлов

1

Кому-то надо автопарк обновить на один майбах, судя по сумме)

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Валентина Фомичева

0

Ничего себе новость! Неужели такое запретное выставлено было?

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Странный Даниль

0

Правильно, пополнять казну же надо 👏

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Vanessa Baker

0

Боюсь спросить- а взыскивать как будут?
Таких новостей много уже, но не видела пока ни одной об уплате штрафа)

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Stephanie Aldridge

0

Когда Таганский районный суд узнал о золотом унитазе у Цукерберга...
Ну-ну..  удачи

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