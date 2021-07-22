Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook на 11 млн и 6 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции
Это третий штраф для Facebook за три месяца.
- Таганский районный суд признал соцсеть и мессенджер виновноми по ч.2 ст.13.41 КоАП, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
- В отношении Facebook рассмотрели два протокола.
- Суд оштрафовал Telegram по трём протоколам на 2 млн, 4 млн, и 5 млн рублей.
- В июне Facebook суд оштрафовал на 10 млн рублей, а в мае — на 26 млн рублей по той же статье.
А и хуй с ним, не жалко. Кривее ФБ сложно что-то найти. Удивительно, что у него столько пользователей.
Когда они пришли за ФБ, я молчал, ведь у меня никогда не было аккаунта на ФБ
Эта цитата тут неуместна хотя бы потому, что у ФБ у самого рыльце в пушку - цензура на цензуре и цензурой погоняет.
Тру. Борьба доморощенных любителей затыкать рот с заокеанскими любителями затыкать рот
затыкателей становится все больше, а рот по прежнему один
напоминает анекдот, про штраф 100р на проход в женское общежитие
-Простите, а сколько стоит абонемент на месяц?
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Боюсь спросить- а взыскивать как будут?
Таких новостей много уже, но не видела пока ни одной об уплате штрафа)
Когда Таганский районный суд узнал о золотом унитазе у Цукерберга...
Ну-ну.. удачи
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