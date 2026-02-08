Генпрокуратура сочла, что владельцы оператора системы бронирования билетов Leonardo завладели им коррупционным путём — «Ведомости»

А также, что связанные с ними компании находится «под криминальным влиянием и иностранным контролем».6 февраля 2026 года РБК сообщило, что Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo — компанию «Сирена-Трэвел». Среди ответчиков — десятки физических лиц и компаний.Источники «Ведомостей» рассказали, что претензии Генпрокуратуры также касаются связанной с оператором компании «ТКП».По версии ведомства, в 2003 году «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которое управляло системой оформления воздушных перевозок «Сирена», совершило преднамеренное банкротство.После этого Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем, чтобы получить контроль над предприятием. Затем за взятку Шайхутдинова назначили руководителем «Главного агентства воздушных сообщений».Имущество и штат сотрудников организации перевели в подконтрольные коммерческие структуры вопреки интересам государства. На тех, кто препятствовал действиям фигурантов, оказывалось давление, в том числе с совершением особо тяжких преступлений, отметили в Генпрокуратуре. Кроме того, суды по искам транспортных прокуроров признали незаконным введённый владельцами «Сирена-Трэвел» и «ТКП» сбор с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей. Только за 2022-2024 годы он принёс «ТКП» 13 млрд рублей, подсчитали в ведомстве.При этом члены семей Суриновых, Сулеймановых и Шайхутдиновых в течение неназванного периода времени ежегодно выводили за рубеж от 3 млрд до 5 млрд рублей в виде дивидендов.#новости #leonardo