Meta* получила от Еврокомиссии предупреждение с требованием допустить в WhatsApp* конкурирующие чат-боты

Компании может грозить штраф на сумму до 10% от годовой выручки.Источник: BloombergЕвропейский регулятор призвал Meta* отказаться от политики, которая запрещает в WhatsApp* сторонние чат-боты на базе ИИ, пишет Bloomberg. Еврокомиссия предупредила компанию, что примет меры, чтобы «предотвратить серьёзный вред для рынка».Пока против Meta* не применяли никаких мер — у компании есть время, чтобы предоставить ответ, отмечает издание. При этом штраф за нарушение европейского антимонопольного законодательства может доходить до 10% от годовой выручки.Кроме того, европейский регулятор может обязать Meta* предоставить доступ к WhatsApp* конкурирующим ИИ-ботам.В декабре 2025 года итальянский регулятор постановил, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов в WhatsApp*. В компании решение назвали «принципиально ошибочным» и подали апелляцию.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp