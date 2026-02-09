Популярное
Данила Бычков
Право

Meta* получила от Еврокомиссии предупреждение с требованием допустить в WhatsApp* конкурирующие чат-боты

Компании может грозить штраф на сумму до 10% от годовой выручки.

Источник: Bloomberg
  • Европейский регулятор призвал Meta* отказаться от политики, которая запрещает в WhatsApp* сторонние чат-боты на базе ИИ, пишет Bloomberg. Еврокомиссия предупредила компанию, что примет меры, чтобы «предотвратить серьёзный вред для рынка».
  • Пока против Meta* не применяли никаких мер — у компании есть время, чтобы предоставить ответ, отмечает издание. При этом штраф за нарушение европейского антимонопольного законодательства может доходить до 10% от годовой выручки.
  • Кроме того, европейский регулятор может обязать Meta* предоставить доступ к WhatsApp* конкурирующим ИИ-ботам.
  • В декабре 2025 года итальянский регулятор постановил, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов в WhatsApp*. В компании решение назвали «принципиально ошибочным» и подали апелляцию.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

