Продавцы электроники пожаловались в Верховный суд на «мошеннические» схемы с преднамеренной порчей техники и последующим взысканием компенсаций

По мнению ритейлеров, это происходит из-за разнородности судебной практики в разных регионах. Участники рынка говорят о «тысячах» исков и убытках на миллиарды рублей в год.Фото «Ъ» Обращение в Верховный суд в конце 2025 года направили «М.Видео», Restore, «Мегафон» и МТС, пишет «Ъ». Они хотят получить разъяснения по вопросам правоприменения закона «О защите прав потребителей».Ритейлеры жалуются, что отсутствие единообразия судебной практики приводит к злоупотреблениям в некоторых регионах — в частности, в Самарской и Саратовской областях, республиках Башкортостан и Татарстан.По их словам, суды в этих регионах фактически встают на сторону «мошенников», которые преднамеренно повреждают купленную технику, а затем подают иски с требованиями компенсаций.По всей стране число подобных исков исчисляется тысячами, говорит источник «Ъ» на рынке. На регионы Поволжья, в особенности Самарскую область, приходится до 80% всех заявлений. Ущерб от действий «мошеннических» групп для всего рынка собеседник газеты оценил в несколько миллиардов рублей в год.Ритейлеры хотят добиться разъяснений Верховного суда, чтобы исключить «злоупотребления и недобросовестное поведение» покупателей. «Текущее правоприменение даёт лазейки для мошенников», — говорят в МТС. С этим аргументом согласились в «Мегафоне». В «М.Видео» и Restore отказались от комментариев.Опрошенные «Ъ» юристы подтверждают, что проблема связана с отсутствием единообразного подхода судов к закону о защите прав потребителей. Некоторые из них полагают, что первопричина проблемы — в несовершенстве самого закона, который предполагает широкий диапазон судебных трактовок.При этом часть экспертов считает, что одними разъяснениями Верховного суда проблему не решить. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов утверждает, что в некоторых регионах действуют «организованные группы, включая экспертные организации, чья деятельность носит все признаки преступной». С ними нужно разбираться с помощью уголовно-процессуальных инструментов, подчеркивает он.Вместе с тем партнёр юрфирмы Orchards Алексей Станкевич отмечает, что в обращении ритейлеров «примеры выстроены в пользу продавца», а позиция покупателя представлена как недобросовестная. При этом не приводится ни одного дела, когда суды необоснованно отказали добросовестному потребителю. «Это создает одностороннюю, предвзятую картину», — указывает юрист. Ритейлеры не первый раз жалуются на «потребительский экстремизм». В 2024 году Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обращалась в Минпромторг и Генпрокуратуру с просьбой изучить случаи злоупотребления законом «О защите прав потребителей».