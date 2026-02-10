Продавцы электроники пожаловались в Верховный суд на «мошеннические» схемы с преднамеренной порчей техники и последующим взысканием компенсаций

Вместе с тем партнёр юрфирмы Orchards Алексей Станкевич отмечает, что в обращении ритейлеров «примеры выстроены в пользу продавца», а позиция покупателя представлена как недобросовестная. При этом не приводится ни одного дела, когда суды необоснованно отказали добросовестному потребителю. «Это создает одностороннюю, предвзятую картину», — указывает юрист.