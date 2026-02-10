Популярное
Евгения Евсеева
Право

Госдума поддержала в первом чтении второй пакет мер по защите от мошенников — он включает ограничения по количеству банковских карт на человека

Всего — около 20 инициатив.

Источник: РБК
  • Законопроект включает меры против телефонного и интернет-мошенничества. Первый пакет мер Госдума приняла весной 2025 года.
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что документ включает около 20 предложений. Среди них — маркировка операторами связи международных звонков, взаимодействие операторов, банков и госорганов в системе «Антифрод», введение детских SIM-карт.
  • Также законопроект предлагает ограничить количество виртуальных SIM-карт до десяти на пользователя и количество банковских карт до пяти на человека в одном банке и до 20 суммарно, восстанавливать доступ к Госуслугам только «доверенными способами», в том числе с помощью биометрии и лично в МФЦ.
  • Отдельное положение законопроекта посвящено специальной «кнопке» на Госуслугах — через неё можно сообщать о случаях кибермошенничества банкам, операторам и цифровым платформам.
  • Ещё одна мера — блокировка без суда фишинговых сайтов, которые распространяют вредоносное ПО или содержат информацию о продаже несертифицированных средств связи.
  • Документ определяет и «принципы создания и функционирования» единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в России. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе в страну каждое мобильное устройство получит «уникальный 15-значный паспортный номер», с помощью которого можно будет его идентифицировать.
  • При оформлении SIM-карты операторы должны будут указывать в договоре IMEI-номер устройства, в котором она будет использоваться, уточняет агентство. Если в «IMEI-базе» указано, что SIM-карта уже закреплена за другим устройством, оператор не сможет выдать дубликат.

#новости #законопроект

