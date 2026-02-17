Госдума приняла законопроект, который обяжет операторов отключать связь по требованию ФСБ

Для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».Депутаты в третьем, окончательном чтении приняли изменения в закон «О связи». Если документ одобрит Совфед и подпишет президент, законопроект вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. В январе 2026-го Госдума поддержала законопроект в первом чтении.Операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ).При этом они не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если отключение сети будет связано с требованием ФСБ, следует из документа.Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам».#новости #законы