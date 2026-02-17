Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Право

Госдума приняла законопроект, который обяжет операторов отключать связь по требованию ФСБ

Для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

  • Депутаты в третьем, окончательном чтении приняли изменения в закон «О связи». Если документ одобрит Совфед и подпишет президент, законопроект вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. В январе 2026-го Госдума поддержала законопроект в первом чтении.
  • Операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ).
  • При этом они не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если отключение сети будет связано с требованием ФСБ, следует из документа.
  • Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам».

#новости #законы

12
1
38 комментариев