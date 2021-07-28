Владельцы магазинов будут менять фискальные накопители, а любители фитнеса смогут получать налоговый вычет за покупку абонемента в клуб. Об этих и других нововведениях — в подборке.

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Что изменится для бизнеса

Для продавцов лицензий на интеллектуальную деятельность могут понизить налог на прибыль

Для кого: для разработчиков и других компаний, которые продают интеллектуальную деятельность. Например — программное обеспечение, изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки.

Что изменится: регионы, где работают такие компании, могут снизить налог на прибыль. Сейчас он составляет 20%, из них 3% идёт в федеральный бюджет, 17% — в региональный.

Регионы смогут снижать свою часть налога. Уровень снижения зависит от решения каждого конкретного региона.

Важно знать: чтобы получить скидку, нужно зарегистрировать интеллектуальную собственность в Роспатенте, а также владеть исключительными правами на нее. Также придётся разделять в отчетности финансы от продажи лицензий и от других видов деятельности.

Владельцам кассового оборудования придётся менять фискальные накопители

Для кого: для всех владельцев магазинов, даже если они не торгуют маркированными товарами.

Что изменится: с 6 августа ФНС будет регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей для работы с «Честным знаком». Они позволяют работать с системой маркировки: формировать запросы о кодах товаров, уведомления о реализации, принимать ответы и квитанции.

При регистрации кассы или замене накопителя продавцы маркированной продукции смогут применять только формат фискальных документов версии 1.2. Если касса была зарегистрирована до 6 августа, то накопителем старого образца можно пользоваться, пока не истек срок его действия.

Другие продавцы могут остаться на форматах 1.05 и 1.1, т.к. они не обязаны передавать данные в систему «Честный знак».

Важно знать: с новыми накопителями работают не все кассы, поэтому может потребоваться замена оборудования. За работу на устаревшем оборудовании ИФНС может наложить штрафы (ст. 14.5. КоАП РФ):

от 1 500 до 3 000 рублей для руководителей и ИП;

5 000 до 10 000 рублей для организаций.

Если нарушение произошло не по вине пользователя (например, в реестре ККТ не было подходящих моделей, или изготовитель ККТ не поставил оборудование в срок), то штрафа можно избежать.

Предпринимателям запретят использовать звуковую рекламу на улицах

Для кого: для всех предпринимателей, которые используют на улицах звуковую рекламу.

Что изменится: с 25 августа будет запрещено использовать звуковую рекламу на улицах.

Важно знать: нельзя использовать для рекламы звукотехническое оборудование, которое размещено на внешних стенах, крышах и других конструктивных элементах зданий и сооружений. Человек с громкоговорителем в руках под запрет не попадает.

Предприниматели смогут оформлять работников без гражданства России на основании специального удостоверения личности

Для кого: для предпринимателей, которые работают с лицами без гражданства России.

Что изменится: с 24 августа лицам, не имеющим гражданства России, будут выдавать специальные удостоверения личности сроком на 10 лет. Чтобы получить такое удостоверение, лицо без гражданства должно подать заявление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Теперь компаниям и ИП не надо будет оформлять разрешение на привлечение к работе лиц без гражданства. От лиц без гражданства не будут требовать разрешение на работу или патент.

Специального удостоверения личности будет достаточно для оформления трудового договора или договора ГПХ.

Важно знать: документ будет только бумажным (электронная версия исключена). Форму и описание удостоверения утвердит МВД.

Компании смогут уменьшить налог на прибыль на стоимость зданий со сроком использования 20 лет и более

Для кого: для компаний, которые покупают здания и сооружения со сроком использования более 20 лет.

Что изменится: регионы могут включить в инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) здания, сооружения и передаточные устройства со сроком использования свыше 20 лет.

Например, компания купила складские помещения для расширения бизнеса стоимостью 100 млн рублей. Сейчас в расходы можно включать амортизацию помещения. То есть, если срок полезного использования (амортизации) составляет 20 лет, то ежегодно можно снижать налогооблагаемую базу на 5 млн рублей в течение 20 лет.

ИНВ позволит уменьшить налог на прибыль в размере до 90% от стоимости помещения в региональный бюджет, а также до 10% от стоимости — в федеральный.

Важно знать: если ИНВ получен, то основное средство уже нельзя амортизировать.

Налог на прибыль не получится уменьшить до нуля: минимальная сумма в бюджет составит 5% от налогооблагаемой базы. Региональное законодательство может увеличить предельную ставку.

Если налоговый вычет больше, чем сумма налога на прибыль, его остаток можно будет перенести на следующий налоговый период. При этом каждый регион устанавливает собственные условия.

ИНВ можно применять до 31 декабря 2027 года включительно.

Что изменится для личного бюджета

Плательщики НДФЛ смогут получать вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

Для кого: для физических лиц, которые тратят личные средства на занятия физкультурой для себя и/или несовершеннолетних детей.

Что изменится: с 2022 года налогоплательщики смогут возвращать 13% от суммы личных средств, потраченных на занятия фитнесом. Подать налоговую декларацию за 2022 год и получить налоговый вычет можно будет в 2023 году.