Суд в Калифорнии запретил OpenAI использовать название Cameo из-за иска от одноимённого сервиса видеооткрыток со звёздами

Компания обжалует решение.Сервис видеооткрыток от знаменитостей Cameo подал иск к OpenAI в октябре 2025 года. Причиной стал запуск видеогенератора Sora 2, одна из функций в котором тоже называется Cameo.OpenAI могла выбрать другие формулировки — например, «аватар» или «виртуальное сходство», отмечали в сервисе видеооткрыток. Однако, зарегистрированную торговую марку Cameo.Представитель OpenAI в суде пытался опротестовать факт того, что кто-то может заявлять исключительное право собственности на слово «cameo».Однако суд встал на сторону сервиса Cameo и запретил OpenAI использовать название. Последняя планирует обжаловать решение.#новости #openai #cameo