Минцифры подготовит законопроект о «Почте России», который выравняет условия для оператора, маркетплейсов и логистических сервисов

Он затронет «всех мощных игроков» рынка доставки посылок и товаров.Источник: ТАССЗаконопроект предполагает изменения в работе «Почты России», призванные помочь почтовому оператору выжить в «условиях жёсткой конкуренции с маркетплейсами», пишет РБК.По словам главы Минцифры Максута Шадаева, «ситуация складывается непростая и требует болезненных, но необходимых решений».Шадаев отметил, что за «последние несколько лет» маркетплейсы и другие службы доставки «фактически каннибализировали» «Почту Росии», отобрав у неё «наиболее экономически эффективные сегменты рынка». В результате осталась лишь социальная функция — регулируемая государством и заведомо неприбыльная.Законопроект, который готовит ведомство, «ждёт сложная судьба, поскольку он затронет интересы мощных игроков рынка». Он проведёт «новую линию разграничения» с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые сейчас работают без почтовой лицензии и не выполняют требования, обязательные для «Почты России». Документ включает более десяти мер, которые должны обеспечить «Почте» стабильные источники получения доходов. Его основная цель — отрегулировать рынок доставки и ввести в правовое поле маркетплейсы, чтобы выровнять условия для всех игроков.Если платформа везёт от человека к человеку посылку и почта везёт от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия.Максут Шадаев, глава МинцифрыВ 2023-м «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце того же года идею о сборе «сняли с повестки».В марте 2024 года Минцифры предложило передавать «Почте России» помещения в новостройках безвозмездно, а в мае — обеспечить ей монополию на доступ к почтовым ящикам. В апреле 2025-го ведомство представило план «модернизации» и развития «Почты России». Среди мер оно предлагало разрешить почтовому оператору продавать безрецептурные лекарства, а маркетплейсам — использовать отделения как ПВЗ.Полина ЛааксоДеньги16.06.2025«"Почту" не надо поддерживать, ей просто нужно дать зарабатывать»: гендиректор «Почты России» — о финансовом положении компании В апреле 2025 года Счётная палата по итогам аудита заключила, что работа оператора неэффективна. #новости #почтароссии