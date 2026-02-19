Верховный суд разрешил банкам не возмещать убытки клиентам из-за блокировки подозрительных онлайн-платежей

Такое решение Верховный суд (ВС) вынес по итогам рассмотрения спора между «Альфа-банком» и ООО «Х-Дзор», пишет «Ъ».

В 2024 году «Х-Дзор» пыталась перечислить поставщику 13,7 млн рублей, но банк счёл операцию подозрительной и затребовал дополнительные документы, в том числе товарно-транспортные накладные и путевые листы.

Компания предоставила имеющиеся договоры, но заявила, что не располагает сопроводительными документами, поскольку поставка осуществляется по 100%-ной предоплате. «Альфа-банк» доводы не принял и ограничил «Х-Дзор» дистанционное обслуживание платежей суммой в 200 тысяч рублей в месяц. Для более крупных переводов представитель компании должен был посещать отделение банка с бумажными документами.

Чтобы не сорвать поставку, «Х-Дзор» взяла заём у неназванного индивидуального предпринимателя под 6% в месяц. Снять ограничения на операции в «Альфа-банке» компания смогла спустя два месяца — после предоставления актов перевозки товара и подачи жалобы в ЦБ.

«Х-Дзор» вернула предпринимателю 13,7 млн рублей. Проценты и неустойку кредитор попытался взыскать через суд. Тогда компания потребовала взыскать эти расходы с «Альфа-банка» как убытки из-за неправомерного ограничения онлайн-операций.