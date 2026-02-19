Верховный суд разрешил банкам не возмещать убытки клиентам из-за блокировки подозрительных онлайн-платежей

Если у клиента осталась возможность провести операцию по бумажным документам через отделение банка, то его права не нарушены, заключила экономическая коллегия ВС. Фото «Ъ» Такое решение Верховный суд (ВС) вынес по итогам рассмотрения спора между «Альфа-банком» и ООО «Х-Дзор», пишет «Ъ».В 2024 году «Х-Дзор» пыталась перечислить поставщику 13,7 млн рублей, но банк счёл операцию подозрительной и затребовал дополнительные документы, в том числе товарно-транспортные накладные и путевые листы.Компания предоставила имеющиеся договоры, но заявила, что не располагает сопроводительными документами, поскольку поставка осуществляется по 100%-ной предоплате. «Альфа-банк» доводы не принял и ограничил «Х-Дзор» дистанционное обслуживание платежей суммой в 200 тысяч рублей в месяц. Для более крупных переводов представитель компании должен был посещать отделение банка с бумажными документами.Чтобы не сорвать поставку, «Х-Дзор» взяла заём у неназванного индивидуального предпринимателя под 6% в месяц. Снять ограничения на операции в «Альфа-банке» компания смогла спустя два месяца — после предоставления актов перевозки товара и подачи жалобы в ЦБ.«Х-Дзор» вернула предпринимателю 13,7 млн рублей. Проценты и неустойку кредитор попытался взыскать через суд. Тогда компания потребовала взыскать эти расходы с «Альфа-банка» как убытки из-за неправомерного ограничения онлайн-операций.Арбитражный суд Краснодарского края объединил иски в одно дело и частично удовлетворил оба. «Х-Дзор» обязали выплатить 7,2 млн рублей неустойки в пользу ИП, а банк — ту же сумму в пользу компании. Апелляция и кассация поддержали решение, указав, что банк изначально мог установить законность платежа, а Росфинмониторинг не помечал операцию как подозрительную.Что решил Верховный суд«Альфа-банк» обжаловал решения в Верховном суде, настаивая на правомерности своих действий и подозрительности операции. Экономическая коллегия ВС указала, что банки обязаны пресекать подозрительные операции по 115‑ФЗ и вправе ограничивать онлайн-обслуживание клиентов и принимать документы на проведение платежей только в бумажном виде.По мнению ВС, ограничение дистанционного обслуживания не лишает клиента «права свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчётном счёте, в полном объёме», а «всего лишь меняет формат взаимодействия» с банком. Сложности с посещением офиса и подачей бумажных поручений — проблема клиента, а не банка.Подтверждений, что «Х-Дзор» обращалась в отделение с бумажным поручением и получила отказ, коллегия не нашла. В связи с этим суд не увидел прямой связи между действиями «Альфа-банка» и убытками компании по займу и отменил решение о взыскании 7,2 млн рублей с банка.Опрошенные «Ъ» юристы разошлись во мнениях по поводу решения ВС. Часть считает его формально правильным, но оторванным от реальности, где более 99% платежей идут онлайн.Другие отмечают, что банки обязаны соблюдать антиотмывочный закон, а ограничение дистанционного доступа не противоречит закону: интернет-банк — опция, которую по договору можно ограничивать и без предварительного уведомления.#новости #верховный2суд