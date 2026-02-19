Популярное
Артур Томилко
Право

Верховный суд разрешил банкам не возмещать убытки клиентам из-за блокировки подозрительных онлайн-платежей

Если у клиента осталась возможность провести операцию по бумажным документам через отделение банка, то его права не нарушены, заключила экономическая коллегия ВС.

Фото «Ъ» 
  • Такое решение Верховный суд (ВС) вынес по итогам рассмотрения спора между «Альфа-банком» и ООО «Х-Дзор», пишет «Ъ».
  • В 2024 году «Х-Дзор» пыталась перечислить поставщику 13,7 млн рублей, но банк счёл операцию подозрительной и затребовал дополнительные документы, в том числе товарно-транспортные накладные и путевые листы.
  • Компания предоставила имеющиеся договоры, но заявила, что не располагает сопроводительными документами, поскольку поставка осуществляется по 100%-ной предоплате. «Альфа-банк» доводы не принял и ограничил «Х-Дзор» дистанционное обслуживание платежей суммой в 200 тысяч рублей в месяц. Для более крупных переводов представитель компании должен был посещать отделение банка с бумажными документами.

  • Чтобы не сорвать поставку, «Х-Дзор» взяла заём у неназванного индивидуального предпринимателя под 6% в месяц. Снять ограничения на операции в «Альфа-банке» компания смогла спустя два месяца — после предоставления актов перевозки товара и подачи жалобы в ЦБ.

  • «Х-Дзор» вернула предпринимателю 13,7 млн рублей. Проценты и неустойку кредитор попытался взыскать через суд. Тогда компания потребовала взыскать эти расходы с «Альфа-банка» как убытки из-за неправомерного ограничения онлайн-операций.

  • Арбитражный суд Краснодарского края объединил иски в одно дело и частично удовлетворил оба. «Х-Дзор» обязали выплатить 7,2 млн рублей неустойки в пользу ИП, а банк — ту же сумму в пользу компании. Апелляция и кассация поддержали решение, указав, что банк изначально мог установить законность платежа, а Росфинмониторинг не помечал операцию как подозрительную.

Что решил Верховный суд

  • «Альфа-банк» обжаловал решения в Верховном суде, настаивая на правомерности своих действий и подозрительности операции.
  • Экономическая коллегия ВС указала, что банки обязаны пресекать подозрительные операции по 115‑ФЗ и вправе ограничивать онлайн-обслуживание клиентов и принимать документы на проведение платежей только в бумажном виде.
  • По мнению ВС, ограничение дистанционного обслуживания не лишает клиента «права свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчётном счёте, в полном объёме», а «всего лишь меняет формат взаимодействия» с банком. Сложности с посещением офиса и подачей бумажных поручений — проблема клиента, а не банка.
  • Подтверждений, что «Х-Дзор» обращалась в отделение с бумажным поручением и получила отказ, коллегия не нашла. В связи с этим суд не увидел прямой связи между действиями «Альфа-банка» и убытками компании по займу и отменил решение о взыскании 7,2 млн рублей с банка.
  • Опрошенные «Ъ» юристы разошлись во мнениях по поводу решения ВС. Часть считает его формально правильным, но оторванным от реальности, где более 99% платежей идут онлайн.

  • Другие отмечают, что банки обязаны соблюдать антиотмывочный закон, а ограничение дистанционного доступа не противоречит закону: интернет-банк — опция, которую по договору можно ограничивать и без предварительного уведомления.

