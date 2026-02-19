Суд в США допросил Марка Цукерберга по делу о «зависимости от соцсетей» — глава Meta* заявил, что компания не ставит своей целью повышение вовлечённости пользователей

В Лос-Анджелесе продолжается первый крупный судебный процесс о «зависимости от соцсетей», пишет The New York Times.

Иск подала 19‑летняя жительница Калифорнии под инициалами K.G.M. Она утверждает, что с раннего детства стала зависимой от соцсетей из-за их алгоритмов и интерфейса. По её словам, приложения специально «спроектированы» таким образом, чтобы провоцировать их «компульсивное» использование. Из-за использования сервисов у неё развились тревожность, депрессия и проблемы с восприятием собственного тела.



Заявительница хочет добиться, чтобы суд признал ответственность платформ за их дизайн, функции и алгоритмы, а также последствия их использования. Иск также включает требования о возмещении личного вреда, но о какой сумме идёт речь, неизвестно.

Изначально ответчиками должны были стать Meta*, YouTube, TikTok и Snap. Две последние урегулировали претензии до начала судебного процесса, но детали этих соглашений неизвестны. Дело рассматривает суд присяжных.

Представители Meta* во вступительном слове заявили, что проблемы с психическим здоровьем K.G.M. связаны с проблемами в семье. Компания также представила медицинские данные, согласно которым ментальные проблемы заявительницы не были связаны с зависимостью от соцсетей.

Глава Meta* Марк Цукерберг в ходе допроса в суде также заявил, что компания не ставит своей целью повышение вовлечённости пользователей. По его словам, сотрудники отслеживают время, которая пользователи проводят в Instagram* и других приложениях, для улучшения своих продуктов.

При этом Цукерберг признал, что раньше в компании оценивали эффективность команд в том числе по увеличению показателя вовлечённости пользователей, но «сейчас этого не делают».

В ходе заседания его также спросили о решении вернуть в Instagram* фильтры для улучшения внешности. В 2019 году сервис временно удалил их, чтобы провести проверку их влияния на девочек-подростков — все 18 привлечённых экспертов заявили, что фильтры вредны. Вскоре после этого Meta вернула фильтры, но отметила, что перестала добавлять собственные и рекомендовать их пользователям.

Цукерберг в суде заявил, что считает недопустимым «ограничивать людей в том, кем они могут себя представлять», передаёт WSJ. Он также добавил, что некоторые эксперты называли ограничения на использование фильтров «подавлением свободы слова».

Представитель YouTube в суде заявил, что видеохостинг — не соцсеть, а его функции не предназначены для того, чтобы вызывать привыкание. Генеральный директор сервиса Нил Мохан тоже должен был дать показания, но адвокаты истца исключили его из списка свидетелей — причина этого неизвестна.