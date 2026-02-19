ФНС подала заявление о банкротстве майнинговой компании Bitriver

Она построила ЦОД в Бурятии, но не смогла его запустить, что стало для неё «ударом».Дата-центр Bitriver. Источник: «Яндекс Карты»Служба подала заявление о несостоятельности майнинговой компании «Битривер-Б» (входит в Bitriver) в Арбитражный суд Бурятии, пишет РБК. Первым на это обратило внимание местное издание «Номер один».Bitriver — крупнейший в России оператор майнинговых дата-центров. Компания работает с 2017 года и управляет ЦОДами в Иркутской и Оренбургской областях, Красноярском крае, Тыве, Бурятии, ХМАО, ЯНАО и других регионах. Их общая мощность составляет больше 500 МВт, а количество устройств для майнинга превышает 175 тысяч.В 2024 году выручка ООО «Группа компаний Фокс» составила 1,6 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». Чистая прибыль — 40,1 млн рублей.Bitriver вложил 1,4 млрд рублей в строительство ЦОДа на 100 МВт в Мухоршибирском районе Бурятии. Он создавался при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» — стройка началась в 2022 году, а запуск планировался в 2024-м, но так и не состоялся.Весной 2025 года компания сообщала, что объект готов, но перепрофилирован под ИИ. Тогда же правительство Бурятии в письме регуляторам сообщило, что официального, «белого» майнинга в регионе нет. С 1 января 2026 года в республике введён круглогодичный запрет на майнинг до 2031-го. В ноябре 2025-го года «Россети» заявили, что подключат ЦОД Bitriver только к 2030 году.По словам источников, тот факт, что дата-центр в Бурятии не был запущен, стал «огромным ударом» для Bitriver. Компания не смогла от него оправиться, сотрудники стали её покидать, добыча криптовалюты остановилась и на других объектах. А в конце января 2026-го основателя Bitriver Игоря Рунца задержали и отправили под домашний арест из-за неуплаты налогов, писало ТАСС. Затем прокуратура потребовала от него выплатить зарплату сотрудникам.#новости #bitriver