Таня Боброва
Право

Суд в Москве передал государству имущество владельцев компании-разработчика системы бронирования авиабилетов Leonardo — СМИ

Заседание прошло в закрытом режиме.

  • Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников «Сирена-Трэвел» — оператора Leonardo. Об этом пишут ТАСС, «Ъ» и «Интерфакс».
  • Ответчики планируют обжаловать решение, пишут агентства. По словам «Ъ», суд постановил исполнить его немедленно — чтобы не допустить «срыва производственных процессов, утечки персональных данных граждан, возникновения критических ситуаций по остановке продаж авиабилетов».
  • Генпрокуратура подала иск в начале февраля 2026 года. Среди ответчиков — десятки физических лиц и компаний, связанных с «Сирена-Трэвел», писало РБК.
  • По словам источника «Ведомостей», ведомство также потребовало передать в собственность государства АО «ТКП». Как писала газета, Генпрокуратура установила, что обе компании были приобретены коррупционным путём и находятся «под криминальным влиянием и иностранным контролем».
  • «Сирена-Трэвел» — оператор сервисов для авиаотрасли, в том числе системы бронирования авиабилетов Leonardo. Последнюю компания разработала вместе с «Ростехом» в качестве альтернативы зарубежным решениям. По данным АТОР, Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, в России через неё проходит 80-90% бронирований авиабилетов.

