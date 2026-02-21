МВД предложило узаконить право на временную регистрацию в апартаментах

Если их используют для проживания.Источник фото: OstrovokМВД опубликовало законопроект на сайте проектов нормативных правовых актов.По словам министерства, в России распространена практика, когда граждане живут в принадлежащих им апартаментах, но зарегистрироваться по месту пребывания не могут, поскольку апартаменты считаются нежилыми помещениями. Конституция при этом предусматривает право на свободный выбор места пребывания.В законодательстве предлагают считать «местом пребывания» в том числе «нежилые помещения, сходные по предусмотренным проектной документацией здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящие в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения».3 февраля 2026 года Конституционный суд посчитал нормы, которые мешают собственникам апартаментов и их родным временно регистрироваться в них, не соответствующими закону.Таня БоброваПраво3 феврКонституционный суд признал, что россияне могут временно регистрироваться в апартаментах Отсутствие такой возможности ограничивает право на свободный выбор места пребывания и права частной собственности.#новости