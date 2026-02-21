Популярное
Полина Лааксо
Право

МВД предложило узаконить право на временную регистрацию в апартаментах

Если их используют для проживания.

Источник фото: Ostrovok
Источник фото: Ostrovok
  • МВД опубликовало законопроект на сайте проектов нормативных правовых актов.
  • По словам министерства, в России распространена практика, когда граждане живут в принадлежащих им апартаментах, но зарегистрироваться по месту пребывания не могут, поскольку апартаменты считаются нежилыми помещениями. Конституция при этом предусматривает право на свободный выбор места пребывания.
  • В законодательстве предлагают считать «местом пребывания» в том числе «нежилые помещения, сходные по предусмотренным проектной документацией здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящие в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения».
  • 3 февраля 2026 года Конституционный суд посчитал нормы, которые мешают собственникам апартаментов и их родным временно регистрироваться в них, не соответствующими закону.
Таня Боброва
Право
Конституционный суд признал, что россияне могут временно регистрироваться в апартаментах

Отсутствие такой возможности ограничивает право на свободный выбор места пребывания и права частной собственности.

Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsamoletplus.ru%2Fjournal%2Fchto-takoe-servisnye-apartamenty-i-kak-na-nih-zarabotat%2F&postId=2720152" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Самолёт Плюс</a>»

#новости

