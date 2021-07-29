Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России Статьи редакции

Локализовать данные россиян в стране должны также Facebook и Twitter.

  • Мировой суд Таганского района Москвы вынес Google штраф 3 млн рублей — подобный штраф Google получает впервые, пишет «Коммерсантъ».
  • В апреле регулятор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные российских пользователей.
  • В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
  • С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новость #google

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6 6 комментариев
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Михаил Черных

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Для Google это просто нереальная сумма... 45 тыщ баксов... У них младшая уборщица в год больше зарабатывает...

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Канищев Максим

0

Штрафы какие-то маленькие, надо сразу на миллиарды шрафовать, и не рублей конечно.

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Aks _9825

Канищев
0

Вот только платить этот штраф как они заставят их? Одно дело выставить штраф, а другое дело заставить его выплатить)

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Alexandr Gunich

Aks
0

Заставят воздействуя через другие административные ресурсы, не сомневайтесь, частная практика.
К примеру, захотят сделать заявку(заявление, просьбой,..) на субсидии, льготы и т.д. и т. п., а им "а у вас оплаченный штраф".

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Darth Swordman

Aks
0

Позвонит «сотрудник банка» и уговорит перевести на карту)

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SEO-Шмео

0

Обожаю. Самое смешное, штрафовать за что? Ну будут они соблюдать закон и хранить данные на территории РФ, но нигде не написано, что можно держать бекап в другой стране. Хранятся то на территории РФ)

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