Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в России Статьи редакции
Локализовать данные россиян в стране должны также Facebook и Twitter.
- Мировой суд Таганского района Москвы вынес Google штраф 3 млн рублей — подобный штраф Google получает впервые, пишет «Коммерсантъ».
- В апреле регулятор потребовал от ряда иностранных компаний до конца мая предоставить документы о том, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей проводится на территории России. До 1 июля Facebook, Twitter и Google должны были локализовать данные российских пользователей.
- В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство ждёт ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
- С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
Для Google это просто нереальная сумма... 45 тыщ баксов... У них младшая уборщица в год больше зарабатывает...
Штрафы какие-то маленькие, надо сразу на миллиарды шрафовать, и не рублей конечно.
Заставят воздействуя через другие административные ресурсы, не сомневайтесь, частная практика.
К примеру, захотят сделать заявку(заявление, просьбой,..) на субсидии, льготы и т.д. и т. п., а им "а у вас оплаченный штраф".
Обожаю. Самое смешное, штрафовать за что? Ну будут они соблюдать закон и хранить данные на территории РФ, но нигде не написано, что можно держать бекап в другой стране. Хранятся то на территории РФ)
Добрый день! Меня зовут Александр Комаров, я руководитель проекта мобильного приложения MEW wallet. Наша компания разработала MyEtherWallet — первый в мире специализированный криптокошелёк для покупки и хранения криптовалюты Эфириум (Эфир, Ethereum, ETH). Им пользуются 3,5 млн человек по всему миру! В посте расскажу о том, как мы дошли до жизни…
Банкомат не вернул 50 300 рублей. А Банк дальше чат бота по обращению отвечает ориентировочно, когда-нибудь ответим на обращение.
Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…
В общем компании запретили доступ 61 приложению.
Объясняем на простых примерах.
История о том, как мне удалось с помощью старания, стратегии и толики удачи выиграть конкурс для разработчиков с внушительным призовым фондом.
Aleph Holding, глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, объявил о приобретении контрольного пакета акций Connect Ads. Компания является провайдером цифровых медиа и рекламных решений в странах Ближнего Востока и Африки.
Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.
Все знают, как хорошо вести бизнес в США. И что налоги здесь «кусаются» тоже знают, потому их лучше минимизировать. Но вот как это сделать? Тут и начинается дискуссия, споры и тысячи жарких комментариев.
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.