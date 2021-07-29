Право
Маша Цепелева

Минфин и ФНС разработают инструменты для блокировки имущества бизнеса без налоговой проверки Статьи редакции

Ведомство хочет блокировать имущество до начала проверки из-за высокого риска уклонения от налогов.

  • Налоговые органы возможно смогут блокировать имущество предприятий до результатов налоговой проверки — о работе Минфина над новыми инструментами для ФНС сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкого к правительству источника и представителя Минфина.
  • «С момента начала налоговой проверки "уклонисты" успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — сказал изданию федеральный чиновник.
  • Представитель Минфина подтвердил, что прорабатывается вопрос о праве налоговых органов «фиксировать имущество проверяемого, чтобы предотвратить использование недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».
  • Для определения признаков ухода от налогов будет разработан «риск-ориентированный подход», сказал федеральный чиновник.
  • За два года предприятия, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей, уточнил представитель ФНС.

  • Пока налоговики могут вводить обеспечительные меры на имущество предприятий только после проверки или если налогоплательщик не сдает отчетность. Это может быть запрет на передачу имущества без согласия ФНС, приостановка операций по счетам. Ограничения можно заменить на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство.

  • «Если изменение будет касаться только фиксации имущества на начало проверки, чтобы сравнить его с тем, что осталось к окончанию, то ничего страшного нет. Если же инициатива перерастет в полноценное наложение ареста на активы, то это может иметь негативные последствия для бизнеса, к имуществу относятся и товары», — пояснил управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.

#новость #фнс

1914 просмотров
67 67 комментариев
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67 комментариев
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Оксана Вихрова

20

Чтобы ещё придумать «легального» чтобы побольше отнять у людей

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Mariya Belokopytova

Оксана
7

Хорошая практика! Лет 10 назад у меня мама так попала. Типа обанкротился ее клиент и остался должен большую сумму. Продать у них на момент банкротства реально уже нечего было. Кто-то успел взыскать, но большинство осталось с носом. В итоге вскоре они откр новое предприятие… так что в нашей стране против таких вот умельцев нужны такие законы

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Михаил Нырков

Mariya
2

Или не очень хорошая практика. Ведь мы с вами знаем, что благими намерениями просто прикрываются. В этом случае заботятся не о вашей маме, а о бюджете. 

Ответить

Злой Полушубок

Mariya
1

Этот закон не для вас создается.

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Митя Мурасов

Mariya
0

Твоя проблема лежит в области неработающих правоохранительных органов , а не в том что недостаточно наплодили проверяющих органов с дикими полномочиями. А возможно ты сама недоговорила некоторые неудобные детали. Кто то то ведь успел взыскать.

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Данила Романов

Оксана
0

у "успешных" бизнесменов

Ответить

Юрий Юрий

Данила
5

Зря вы так, копец бизнесу, представьте, вы просыпаетесь с утра и понимаете, что все ваши счета заблокированы…, вот такое будет, пока вы годами будете разбираться, вашего бизнеса не будет, и останутся долги операционной деятельности, если это примут, это ужас конечно. Особенно в регионах: рейдерство заиграет новыми красками :), а решение будет принимать старший инспектор какого-то района, то есть правду вы не найдёте…, интересно, чем ещё помогут малому и среднему :)

Ответить

Юрий Юрий

Юрий
4

Интересно посмотреть, как наступит светлое будущее лет через 5, только смотреть хочется из загнивающей :)

Ответить

Юрий Белкин

Оксана
0

А того, что уже есть, мало?

Ответить

Евгений Симутин

14

Поддержка МСП подъехала

Ответить

Alex Shapovalov

12

Можно сразу арестовывать и продавать имущество ещё до проверки а директору и главбуху давать по пятёрке строгача

Ответить

Gleb Tyutikov

Alex
6

Ваше рационализаторское предложение принято!

Ответить

Правильный Взгляд

Gleb
0

Мишустин, ты ли это ? :)

Ответить

Адам Батажев

Alex
3

Так продразвёрстку на предприятиях ввести и все, наработки прошлых лет уже есть 👍

Ответить

Юрий Белкин

Alex
0

Вы зря это написали, ждите подобную новость через месяц. 

Ответить

Комментарий удален

Митя Мурасов

12

Можно просто создать службу федеральных гопников

Ответить

Адам Батажев

Митя
3

А Росгвардия на что?

Ответить

Митя Мурасов

Адам
3

недовольных бить , но с них много не стрясешь

Ответить

Адам Батажев

Митя
1

Тоже верно. Но пока недовольные делают вид, что всем довольны, в перерывах между демонстрациями, ребят же надо чем-то занять. Вот и шабашку можно им организовать, чтоб государя порадовать денюшками нечестивых коммерсов

Ответить

Митя Мурасов

Адам
0

правда ребятишки могут увлечься

Ответить

Адам Батажев

Митя
0

Им можно, они для государя "свои" (до поры, до времени...)

Ответить

k. p.

7

странно, что директора в сизо до начала проверки не хотят сажать - вдруг сбежит заграницу в течение проверки? 

Ответить

Пабы старой Руси

k.
0

Так позавчера предлагали загран изымать

Ответить

Mr Yellow

3

Странно что к вопросу блокировки не подключился роскомнадзор 

Ответить

Gleb Tyutikov

Mr
3

Он чуть-чуть попозже в игру вступит.

Ответить

Alex Shapovalov

Mr
1

Кстати вполне логично перед проверкой интернет магазинов блокировать сайт чтоб не распродали имущество 

Ответить

Юрий Белкин

Mr
0

К конфе через несколько дней подключится.

Ответить

Gleb Tyutikov

3

ФНС хочет входить на пике стоимости конкурсной массы. Похвальное желание. Никто к шапочному разбору и на остывающий угли не хочет. Осталось разработать кнопку: "Заблокировать". Хотя, кажется, все это приведет к лишь к более изощрённому дроблению.

Ответить

Правильный Взгляд

Gleb
0

Подавать на банкротство они и так могут, хотят быть выше судебной системы.

Ответить

Alex Shapovalov

2

Вообще как можно арестовать имущество.  Ну ок а если это например Икеа им что нельзя мебель будет продавать пока кто то будет их полгода проверять. Ну что идея топ. 

Ответить

Юрий Юрий

Alex
0

Учтите арестовать смогу по подозрению в неуплате 5 копеек, это самый жир :)

Ответить

Митя Мурасов

Alex
0

квартира стоять , вы принадлежите иностранному агенту , пройдемте в отдел за нарушение санитарного режима

Ответить

Kirill Kulagin

1
Ответить

Vladimir Ivanov

Kirill
1

Извините, а что вы этой картинкой хотели сказать?

Ответить

Анатолий Булатов

1

Как уничтожить компанию? Арестовать имущество и активы только лишь на основании подозрения ФНС. Какие козыри ещё хотят дать оборотням в погонах?

Ответить

Юрий Белкин

Анатолий
–1

Ну как какие? Чтоб без разбирательств отжимали бизнес напрямую. 

Ответить

Maxim Stroganoff

1

В какой срок нужно успеть подать заявление в полицию чтобы инициировать процесс блокировки? Допустим сегодня оказали услугу или отгрузили товар, далее покупатель тянет со сроками (завтра оплачу). Сам покупатель разумеется планировал кидок, начинает скидывать имущество. Продавец ждёт оплаты, никто же не будет сразу бежать с претензией и досудебной. Как это будет работать? Вместе со счётом сразу направлять досудебную?😁

Ответить

Митя Мурасов

Maxim
2

в твоем примере лишать и блочить будут тебя , а не его, эта возможность не для тебя делается)

Ответить

Maxim Stroganoff

Митя
0

За что меня лишат, за продажу товара или услуги по договору (основа предпринимательской деятельности) поясни пжлст а то неясно о чем речь

Ответить

Митя Мурасов

Maxim
0

Просто потому что не понравишься или перейдешь кому то дорогу.

Ответить

Подходящий Денис

Maxim
–1

Даже не пытайся. Он известный эксперт по медицине, юриспруденции, технологиям, экономике и политике. Его время слишком дорогое для развернутых пояснений.

Ответить

Митя Мурасов

Подходя…
0

Завтра мне на имейл подробный конспект моей деятельности за неделю .

Ответить

Подходящий Денис

Митя
0

Я же у тебя в черном списке?

Ответить

Митя Мурасов

Подходя…
0

В мобильном приложении баг, видно все равно. К сожалению.

Ответить

Подходящий

Митя
0

Не думаю.

Так или иначе, было бы интересно выслушать про твой опыт по подобным разбирательствам. "Час суда" и новости на развлекательных порталах не в счет.

Ответить

Митя

Подходя…
0

Я диалог вел с ним, а не с тобой.

Ответить

Подходящий

Митя
0

:)

Ответить

Митя

Подходя…
0

Твоя норма по защите режима выполнена на сегодня.

Ответить

Подходящий

Митя
0

Окстись, какая из тебя угроза для режима. Режим я защищаю у станка.

Ответить

Maxim Stroganoff

Подходя…
0

😁🤝

Ответить

Юрий Юрий

Maxim
1

Самое опасное, когда жертва мнит себя охотником 😂😂

Ответить

Анатолий Щербина

0

Бизнесмены в ответочку готовят новые схемы

Ответить

Alex Shapovalov

Анатолий
3

Да отъезд подальше 

Ответить

Юрий Юрий

Alex
0

Надо пилить стартап быстрой адаптации команд за границей, чтобы прям командами сыгранными выходили, это дело автоматизировать, а командами торговать как на бирже на повышение :)

Ответить

Alex Shapovalov

Юрий
0

Мы готовы напилить биржу. Буквально месяц два и мы сможем свою адаптировать под такие задачи

Ответить

Юрий Юрий

Alex
0

Надо спринты начинать строчить :)

Ответить

Alex Shapovalov

Юрий
0

Я пишу сто? Он готов 

Ответить

слава Грищенко

1

ФНС 🤦

Ответить

Расиль Шакиров

1

Честно. Я в шоке.

Ответить

Пабы старой Руси

1

Учитывая, что налоговая и так рандомно себя ведёт, предложение просто прекрасное

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Уже вижу, как растут этажи загородных имений налоговиков.

Ответить

Правильный Взгляд

0

Эта новость была сегодня и хотят блокировать до окончания проверки, а не вместо проверки. Тоже беспредел, но более завуалированный.

Ответить

Митя Мурасов

Правильный
0

но зачем? есть же тот же росфинмониторинг , пару указаний и счета попадают в черные списки

Ответить

Правильный Взгляд

Митя
0

счета  налоговая и сама блокировать может, им имущество покоя не даёт.

Ответить

Адам Батажев

Правиль…
0

Им не дает покоя, что люди слишком свободно живут и ведут бизнес

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Евсеев

0

Налоговые органы возможно смогут блокировать имущество предприятий до результатов налоговой проверки

Ага, возможно смогут, а возможно нет. Збс новость
Такую хрень можно и год назад и десять было написать. Возможно смогут, возможно не смогут, может завтра, может через 3 года. Шиза

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Dexter Jaxon

0

sdf
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