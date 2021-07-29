Минфин и ФНС разработают инструменты для блокировки имущества бизнеса без налоговой проверки Статьи редакции
Ведомство хочет блокировать имущество до начала проверки из-за высокого риска уклонения от налогов.
- Налоговые органы возможно смогут блокировать имущество предприятий до результатов налоговой проверки — о работе Минфина над новыми инструментами для ФНС сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкого к правительству источника и представителя Минфина.
- «С момента начала налоговой проверки "уклонисты" успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — сказал изданию федеральный чиновник.
- Представитель Минфина подтвердил, что прорабатывается вопрос о праве налоговых органов «фиксировать имущество проверяемого, чтобы предотвратить использование недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».
- Для определения признаков ухода от налогов будет разработан «риск-ориентированный подход», сказал федеральный чиновник.
- За два года предприятия, по которым проводились проверки, сокрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей, уточнил представитель ФНС.
Пока налоговики могут вводить обеспечительные меры на имущество предприятий только после проверки или если налогоплательщик не сдает отчетность. Это может быть запрет на передачу имущества без согласия ФНС, приостановка операций по счетам. Ограничения можно заменить на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство.
- «Если изменение будет касаться только фиксации имущества на начало проверки, чтобы сравнить его с тем, что осталось к окончанию, то ничего страшного нет. Если же инициатива перерастет в полноценное наложение ареста на активы, то это может иметь негативные последствия для бизнеса, к имуществу относятся и товары», — пояснил управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.
Чтобы ещё придумать «легального» чтобы побольше отнять у людей
Хорошая практика! Лет 10 назад у меня мама так попала. Типа обанкротился ее клиент и остался должен большую сумму. Продать у них на момент банкротства реально уже нечего было. Кто-то успел взыскать, но большинство осталось с носом. В итоге вскоре они откр новое предприятие… так что в нашей стране против таких вот умельцев нужны такие законы
Или не очень хорошая практика. Ведь мы с вами знаем, что благими намерениями просто прикрываются. В этом случае заботятся не о вашей маме, а о бюджете.
Твоя проблема лежит в области неработающих правоохранительных органов , а не в том что недостаточно наплодили проверяющих органов с дикими полномочиями. А возможно ты сама недоговорила некоторые неудобные детали. Кто то то ведь успел взыскать.
у "успешных" бизнесменов
Зря вы так, копец бизнесу, представьте, вы просыпаетесь с утра и понимаете, что все ваши счета заблокированы…, вот такое будет, пока вы годами будете разбираться, вашего бизнеса не будет, и останутся долги операционной деятельности, если это примут, это ужас конечно. Особенно в регионах: рейдерство заиграет новыми красками :), а решение будет принимать старший инспектор какого-то района, то есть правду вы не найдёте…, интересно, чем ещё помогут малому и среднему :)
Можно сразу арестовывать и продавать имущество ещё до проверки а директору и главбуху давать по пятёрке строгача
Ваше рационализаторское предложение принято!
Так продразвёрстку на предприятиях ввести и все, наработки прошлых лет уже есть 👍
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Можно просто создать службу федеральных гопников
А Росгвардия на что?
недовольных бить , но с них много не стрясешь
Тоже верно. Но пока недовольные делают вид, что всем довольны, в перерывах между демонстрациями, ребят же надо чем-то занять. Вот и шабашку можно им организовать, чтоб государя порадовать денюшками нечестивых коммерсов
правда ребятишки могут увлечься
странно, что директора в сизо до начала проверки не хотят сажать - вдруг сбежит заграницу в течение проверки?
Странно что к вопросу блокировки не подключился роскомнадзор
Кстати вполне логично перед проверкой интернет магазинов блокировать сайт чтоб не распродали имущество
ФНС хочет входить на пике стоимости конкурсной массы. Похвальное желание. Никто к шапочному разбору и на остывающий угли не хочет. Осталось разработать кнопку: "Заблокировать". Хотя, кажется, все это приведет к лишь к более изощрённому дроблению.
Подавать на банкротство они и так могут, хотят быть выше судебной системы.
Вообще как можно арестовать имущество. Ну ок а если это например Икеа им что нельзя мебель будет продавать пока кто то будет их полгода проверять. Ну что идея топ.
квартира стоять , вы принадлежите иностранному агенту , пройдемте в отдел за нарушение санитарного режима
Как уничтожить компанию? Арестовать имущество и активы только лишь на основании подозрения ФНС. Какие козыри ещё хотят дать оборотням в погонах?
В какой срок нужно успеть подать заявление в полицию чтобы инициировать процесс блокировки? Допустим сегодня оказали услугу или отгрузили товар, далее покупатель тянет со сроками (завтра оплачу). Сам покупатель разумеется планировал кидок, начинает скидывать имущество. Продавец ждёт оплаты, никто же не будет сразу бежать с претензией и досудебной. Как это будет работать? Вместе со счётом сразу направлять досудебную?😁
в твоем примере лишать и блочить будут тебя , а не его, эта возможность не для тебя делается)
За что меня лишат, за продажу товара или услуги по договору (основа предпринимательской деятельности) поясни пжлст а то неясно о чем речь
Подходящий Денис
Даже не пытайся. Он известный эксперт по медицине, юриспруденции, технологиям, экономике и политике. Его время слишком дорогое для развернутых пояснений.
Завтра мне на имейл подробный конспект моей деятельности за неделю .
Подходящий Денис
Я же у тебя в черном списке?
В мобильном приложении баг, видно все равно. К сожалению.
Не думаю.
Так или иначе, было бы интересно выслушать про твой опыт по подобным разбирательствам. "Час суда" и новости на развлекательных порталах не в счет.
Бизнесмены в ответочку готовят новые схемы
Да отъезд подальше
Мы готовы напилить биржу. Буквально месяц два и мы сможем свою адаптировать под такие задачи
Учитывая, что налоговая и так рандомно себя ведёт, предложение просто прекрасное
Эта новость была сегодня и хотят блокировать до окончания проверки, а не вместо проверки. Тоже беспредел, но более завуалированный.
но зачем? есть же тот же росфинмониторинг , пару указаний и счета попадают в черные списки
счета налоговая и сама блокировать может, им имущество покоя не даёт.
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Налоговые органы возможно смогут блокировать имущество предприятий до результатов налоговой проверки
Ага, возможно смогут, а возможно нет. Збс новость
Такую хрень можно и год назад и десять было написать. Возможно смогут, возможно не смогут, может завтра, может через 3 года. Шиза
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