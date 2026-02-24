Суд арестовал правозащитника на 15 суток за логотип Instagram* на сайте

Несмотря на то, что сайт закрыли, а логотип удалили. Мещанский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста владельцу сайта «Гулаг-инфо» Денису Солдатову по делу о «публичном демонстрировании символики организации, деятельность которой запрещена в России». Заседание состоялось 20 февраля, пишет РБК.Повод — размещение на сайте ссылки с логотипом соцсети, принадлежащей Meta*. По данным Telegram-канала Baza, речь идёт о логотипе Instagram*.В ходе заседания Солдатов подтвердил, что на сайте была ссылка с логотипом, но сейчас они удалены, а ресурс закрыт. В суде заявили, что это «не исключает состава правонарушения». Арест назначили исчислять с 18:00 мск 19 февраля 2026 года.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости