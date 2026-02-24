Tesla подала иск к регулятору в Калифорнии из-за запрета на использование в рекламе формулировок «автопилот» и «полностью автономное вождение»

Разбирательство продолжается с 2022 года. Источник: ReutersАвтопроизводитель хочет добиться отмены решения Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), пишет CNBC. В компании называют обвинения со стороны регулятора «неправомерными и безосновательными».В декабре 2025 года суд постановил, что Tesla вводила клиентов в заблуждение из-за названий «полностью автономное вождение» (Full Self-Driving) и «автопилот» (Autopilot), «ложно подразумевая», что её автомобили способны ездить самостоятельно.Компании могла грозить 30-дневная приостановка лицензии на продажу автомобилей в Калифорнии, но Tesla отказалась от «вводящих в заблуждение» формулировок. Глава DMV Стив Гордон подчеркнул, что автопроизводитель предпринял необходимые действия, чтобы соответствовать законам штата.Регулятор начал расследование против Tesla в 2022 году, утверждая, что заявления компании об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». По мнению DMV, «ложная реклама» создаёт дополнительные риски для водителей.#новости #tesla