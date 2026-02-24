Популярное
Евгения Евсеева
Право

Великобритания ввела санкции против «Точка Банка» и «Почта Банка»

А также против банков «Синара», «Аверс» и «АК Барс».

Обновлено в 12:51 мск. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в фунтах стерлингов, рассказали в «Точка Банке». Новые ограничения никак не повлияют ни на работу банка ни на обслуживание клиентов. Последние годы «Точка Банк» при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом с контрагентами из Великобритании «Точка Банк» не работал. Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов.

  • Страна добавила в санкционные списки 240 компаний и семь физлиц, а также 50 морских судов. Под ограничения попали в том числе иностранные фирмы.
  • Среди российских компаний — «Точка Банк» (принадлежит «Т-Технологиям» и «Интерросу»), «Почта Банк» (принадлежит ВТБ, под санкциями с февраля 2022-го), «Транскапиталбанк», «Абсолютбанк», «Фора-банк», «Ланта-банк», банки «Синара», «Аверс» и «АК Барс». Причины — «поддержка правительства России в финансовом секторе».
  • Также Великобритания ввела санкции против «Транснефти», которая отвечает за экспорт российской нефти, АО «Росатом Энергетические Проекты» и ООО «Газпром СПГ Портовая».
  • «Точка Банк» также с февраля 2025 года находится под санкциями ЕС.
Источник: «Точка Банк»
Источник: «Точка Банк»

#новости #санкции

