Великобритания ввела санкции против «Точка Банка» и «Почта Банка»

Обновлено в 12:51 мск. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в фунтах стерлингов, рассказали в «Точка Банке». Новые ограничения никак не повлияют ни на работу банка ни на обслуживание клиентов. Последние годы «Точка Банк» при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом с контрагентами из Великобритании «Точка Банк» не работал. Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов.