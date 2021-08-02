В Петербурге сложилась достаточно специфичная ситуация. У нас до сих пор нет постановления главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации — оно нигде не опубликовано.

Постановление правительства Петербурга отличается от постановлений других регионов. Среди отличий — требование о вакцинации 100% сотрудников. В Москве требовали 60%.

Но есть небольшой плюс — добавились послабления для переболевших. Они могут предъявить QR-код, если переболели в последние полгода. В других регионах наличие антител не учитывалось, и власти требовали вакцинировать всех.