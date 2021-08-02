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Право
Виктория Степанова

Как бизнесу подготовиться к обязательной вакцинации, можно ли получить отсрочку и что грозит за нарушение Статьи редакции

Привить сотрудников требуют уже более 40 регионов. Самые строгие требования — в Санкт-Петербурге: к октябрю в сфере обслуживания должны привиться от 80% до 100% сотрудников.

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Власти регионов России продолжают вводить обязательную вакцинацию работников сферы услуг. Одним из последних стал Санкт-Петербург, где администрация потребовала привить от 80% до 100% в зависимости от сферы. Для сравнения, в Москве и многих других регионах этот показатель — 60%.

В Санкт-Петербурге строже требования, но переболевшие могут не прививаться

Правительство Петербурга разрешило фуд-кортам, островкам в торговых центрах и аттракционам на открытом воздухе возобновить работу со 2 августа. Для этого 100% их сотрудников должны сделать прививку от COVID-19.

Кроме этого администрация города потребовала:

  • Чтобы до 1 октября привились 80% работников бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, общепита, парикмахерских, салонов красоты и бань.
  • С 15 октября вакцинацию 80% сотрудников должны обеспечить розничные сети, турагентства, гостиницы, транспортные компании и такси, образовательные организации и клиники.

Постановление касается в том числе сотрудников индивидуальных предпринимателей.

От вакцинации освободили сотрудников, которые переболели коронавирусом и с момента их выздоровления прошло не больше полугода. Подтвердить вакцинацию можно сертификатом, а перенесение болезни — QR-кодом.

В Петербурге сложилась достаточно специфичная ситуация. У нас до сих пор нет постановления главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации — оно нигде не опубликовано.

Постановление правительства Петербурга отличается от постановлений других регионов. Среди отличий — требование о вакцинации 100% сотрудников. В Москве требовали 60%.

Но есть небольшой плюс — добавились послабления для переболевших. Они могут предъявить QR-код, если переболели в последние полгода. В других регионах наличие антител не учитывалось, и власти требовали вакцинировать всех.

Ольга Дученко
юрист компании «Качкин и партнёры»

Что грозит нарушителям

Ответственность предусмотрена по статье 6.3 КоАП России:

Для ИП:

  • Штраф — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
  • Приостановление работы на срок до 90 суток.

Для юрлиц:

  • Штраф — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • Приостановление работы на срок до 90 суток.

Если нарушения причинили вред здоровью или привели к смерти человека, штраф для ИП и юрлиц составит от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Оперштаб Москвы и Роспотребнадзор разъяснили, что за нарушение требований по количеству привитых сотрудников и за отсутствие отчёта о вакцинации власти остановят работу компании на 90 дней.

Как подготовиться к вакцинации

Обеспечить вакцинацию сотрудников должны компании из сфер:

  • Торговли.
  • Образования и детского досуга.
  • Медицины.
  • Спорта и красоты.
  • Общепита.
  • Культуры и развлечений.
  • Бытовых услуг.
  • Транспорта.

В разных регионах категории могут отличаться. Обычно их составляет главный санитарный врач по региону, а публикует местный Роспотребнадзор или правительство. В этом же постановлении прописан процент сотрудников, который должен пройти обязательную вакцинацию.

Предпринимателям лучше готовить работников к вакцинации заранее, поскольку требования властей стремительно меняются, рекомендует юрист компании «Качкин и партнёры» Ольга Дученко. Дальше компании следует выполнить рекомендации Минтруда.

Определить кто, должен сделать прививку

Согласно разъяснениям правительства Москвы и Роспотребнадзора, вакцинацию должны пройти:

  • Штатные сотрудники.
  • Самозанятые и исполнители по договору ГПХ.
  • Удалённые сотрудники и работники с частичной занятостью.
  • Те, кто находятся на больничном, в отпуске или командировке.

Уже привитые и работники филиалов и представительств в других регионах не учитываются при расчёте количества сотрудников, которые должны вакцинироваться.

Работники с медицинскими противопоказаниями могут отказаться от прививки. Среди причин для медотвода — острая аллергическая реакция, беременность, обострение хронических заболеваний.

Медотвод может быть временным: врачи могут выдать справку о том, что пациенту нужно воздержаться от прививки на период обострения хронического заболевания.

В ООО «Нева» из Санкт-Петербурга работает 100 человек. По постановлению городского правительства компания должна вакцинировать 80% сотрудников.

15 человек уже сделали прививки, а 5 работают в филиале в Великом Новгороде. То есть 20 сотрудников работодатель не берёт в расчёт.

(100-20)*80%=64.

Всего ООО «Нева» надо вакцинировать как минимум 64 работника.

Пример расчёта

Издать приказ о проведении вакцинации

Минтруд и Роспотребнадзор рекомендуют работодателям сначала провести разъяснительную работу среди сотрудников: рассказать о существующих вакцинах и их свойствах, пунктах вакцинации, эпидемиологической обстановке в регионе.

Затем подготовить приказ, в котором:

  • Будет прописано, что компания проводит вакцинацию на основании требования властей.
  • Сроки вакцинации.
  • Порядок проверки медотводов и сертификатов о вакцинации.
  • Руководство предупредит, что может временно отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказались прививаться без медицинских противопоказаний.
  • Предупредит, что работников с медотводом могут перевести на удалёнку.

Со всех сотрудников надо собрать подписи, что они ознакомились с приказом. Если работник отказывается от прививки, нужно получить от него письменный отказ от прививки. После этого работодатель должен издать приказ об отстранении до прохождения вакцинации.

Организовать проведение вакцинации

Задача компании создать все возможные условия, чтобы работник сделал прививку. Для этого работодатель может:

  • Централизованно записать сотрудников на прививку по ОМС, ДМС или заключить договор с платной клиникой.
  • Дать сотруднику оплачиваемый выходной для самостоятельного прохождения вакцины.
  • Организовать выезд прививочной бригады в офис или на предприятие. Такие бригады есть, например, в Петербурге.
  • Оплатить вакцинацию иностранных сотрудников.

Чтобы стимулировать работников прививаться, компания может назначить премии тем, кто вакцинировался.

После вакцинации у работодателя должны быть на руках копии сертификатов (или QR-коды), медотводы и письменные отказы от прививок.

Сдать отчёт

Порядок подготовки и сдачи отчётов в разных регионах может отличаться. В Москве это можно сделать через личный кабинет на сайте мэра, в самом отчёте нужно указать общую численность работников и количество привитых сотрудников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, данные паспортов и номера телефонов.

В Петербурге у сотрудников будут проверять наличие QR-кода о вакцинации либо медотвода, рассказали vc.ru в городском комитете по промышленной политике инновациям и торговле. Данные о вакцинации необходимо загрузить в личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

Перед подачей отчёта стоит проверить подлинность сертификата, поскольку с началом обязательной вакцинации в регионах начали продавать фальшивые сертификаты. Работодатель может сканировать QR-код через приложение Госуслуг. За подделку документа ответственность понесёт сотрудник.

Так выглядит настоящий сертификат о вакцинации

Власти могут и сами проверить ход вакцинации, без отчётов:

  • Сопоставить данные о количестве сотрудников организации с данными о вакцинированных и переболевших, которые зарегистрированы в системе Минздрава.
  • В ходе выборочных проверок и эпидрасследований.

Так, власти Москвы не запрашивают и не проверяют у работодателей медотводы и письменные отказы.

Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с единым регистром и проверяем выполнение показателя в 60%.

Информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки – скорее полезна самому работодателю, для понимания уровня защищённости его коллектива и клиентов.

из разъяснения оперштаба Москвы и Роспотребнадзора

«Под прицелом проверяющих публичные компании и крупные сети. Ресурсы контрольных органов ограничены, вряд ли проверки будут массовыми», — рассуждает Дученко.

Может ли компания или предприниматель получить отсрочку

Ни в Москве, ни в Петербурге какая-либо отсрочка по срокам вакцинации для компаний не предусмотрена. Ритейлеры и поставщики уже попросили мэрию Москвы продлить срок обязательной вакцинации первым компонентом до 15 августа.

Теоретически компания может не вести деятельность, пока все сотрудники не вакцинируются. Но как доказать, что работа была приостановлена — неизвестно. В регулировании сейчас есть много пробелов и то, как оно будет работать, покажет судебная практика.

Если у работодателя есть официально не оформленные сотрудники, это не освободит его от ответсвенности. Фактический допуск к работе даже без договора говорит о наличии трудовых отношений.

Ольга Дученко
юрист компании «Качкин и партнёры»

#вакцинация #третьяволна

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Социалистический кавалер

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Делаешь прививку и проблем нет. Это Здоровье.

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Yan Varskii

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А сегодня с утра https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6103f6349a7947847207548b

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