Как бизнесу подготовиться к обязательной вакцинации, можно ли получить отсрочку и что грозит за нарушение Статьи редакции
Привить сотрудников требуют уже более 40 регионов. Самые строгие требования — в Санкт-Петербурге: к октябрю в сфере обслуживания должны привиться от 80% до 100% сотрудников.
Власти регионов России продолжают вводить обязательную вакцинацию работников сферы услуг. Одним из последних стал Санкт-Петербург, где администрация потребовала привить от 80% до 100% в зависимости от сферы. Для сравнения, в Москве и многих других регионах этот показатель — 60%.
В Санкт-Петербурге строже требования, но переболевшие могут не прививаться
Правительство Петербурга разрешило фуд-кортам, островкам в торговых центрах и аттракционам на открытом воздухе возобновить работу со 2 августа. Для этого 100% их сотрудников должны сделать прививку от COVID-19.
Кроме этого администрация города потребовала:
- Чтобы до 1 октября привились 80% работников бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, общепита, парикмахерских, салонов красоты и бань.
- С 15 октября вакцинацию 80% сотрудников должны обеспечить розничные сети, турагентства, гостиницы, транспортные компании и такси, образовательные организации и клиники.
Постановление касается в том числе сотрудников индивидуальных предпринимателей.
От вакцинации освободили сотрудников, которые переболели коронавирусом и с момента их выздоровления прошло не больше полугода. Подтвердить вакцинацию можно сертификатом, а перенесение болезни — QR-кодом.
Что грозит нарушителям
Ответственность предусмотрена по статье 6.3 КоАП России:
Для ИП:
- Штраф — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.
- Приостановление работы на срок до 90 суток.
Для юрлиц:
- Штраф — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Приостановление работы на срок до 90 суток.
Если нарушения причинили вред здоровью или привели к смерти человека, штраф для ИП и юрлиц составит от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Оперштаб Москвы и Роспотребнадзор разъяснили, что за нарушение требований по количеству привитых сотрудников и за отсутствие отчёта о вакцинации власти остановят работу компании на 90 дней.
Как подготовиться к вакцинации
Обеспечить вакцинацию сотрудников должны компании из сфер:
- Торговли.
- Образования и детского досуга.
- Медицины.
- Спорта и красоты.
- Общепита.
- Культуры и развлечений.
- Бытовых услуг.
- Транспорта.
В разных регионах категории могут отличаться. Обычно их составляет главный санитарный врач по региону, а публикует местный Роспотребнадзор или правительство. В этом же постановлении прописан процент сотрудников, который должен пройти обязательную вакцинацию.
Предпринимателям лучше готовить работников к вакцинации заранее, поскольку требования властей стремительно меняются, рекомендует юрист компании «Качкин и партнёры» Ольга Дученко. Дальше компании следует выполнить рекомендации Минтруда.
Определить кто, должен сделать прививку
Согласно разъяснениям правительства Москвы и Роспотребнадзора, вакцинацию должны пройти:
- Штатные сотрудники.
- Самозанятые и исполнители по договору ГПХ.
- Удалённые сотрудники и работники с частичной занятостью.
- Те, кто находятся на больничном, в отпуске или командировке.
Уже привитые и работники филиалов и представительств в других регионах не учитываются при расчёте количества сотрудников, которые должны вакцинироваться.
Работники с медицинскими противопоказаниями могут отказаться от прививки. Среди причин для медотвода — острая аллергическая реакция, беременность, обострение хронических заболеваний.
Медотвод может быть временным: врачи могут выдать справку о том, что пациенту нужно воздержаться от прививки на период обострения хронического заболевания.
Издать приказ о проведении вакцинации
Минтруд и Роспотребнадзор рекомендуют работодателям сначала провести разъяснительную работу среди сотрудников: рассказать о существующих вакцинах и их свойствах, пунктах вакцинации, эпидемиологической обстановке в регионе.
Затем подготовить приказ, в котором:
- Будет прописано, что компания проводит вакцинацию на основании требования властей.
- Сроки вакцинации.
- Порядок проверки медотводов и сертификатов о вакцинации.
- Руководство предупредит, что может временно отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказались прививаться без медицинских противопоказаний.
- Предупредит, что работников с медотводом могут перевести на удалёнку.
Организовать проведение вакцинации
Задача компании создать все возможные условия, чтобы работник сделал прививку. Для этого работодатель может:
- Централизованно записать сотрудников на прививку по ОМС, ДМС или заключить договор с платной клиникой.
- Дать сотруднику оплачиваемый выходной для самостоятельного прохождения вакцины.
- Организовать выезд прививочной бригады в офис или на предприятие. Такие бригады есть, например, в Петербурге.
- Оплатить вакцинацию иностранных сотрудников.
Чтобы стимулировать работников прививаться, компания может назначить премии тем, кто вакцинировался.
После вакцинации у работодателя должны быть на руках копии сертификатов (или QR-коды), медотводы и письменные отказы от прививок.
Сдать отчёт
Порядок подготовки и сдачи отчётов в разных регионах может отличаться. В Москве это можно сделать через личный кабинет на сайте мэра, в самом отчёте нужно указать общую численность работников и количество привитых сотрудников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, данные паспортов и номера телефонов.
В Петербурге у сотрудников будут проверять наличие QR-кода о вакцинации либо медотвода, рассказали vc.ru в городском комитете по промышленной политике инновациям и торговле. Данные о вакцинации необходимо загрузить в личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.
Перед подачей отчёта стоит проверить подлинность сертификата, поскольку с началом обязательной вакцинации в регионах начали продавать фальшивые сертификаты. Работодатель может сканировать QR-код через приложение Госуслуг. За подделку документа ответственность понесёт сотрудник.
Власти могут и сами проверить ход вакцинации, без отчётов:
- Сопоставить данные о количестве сотрудников организации с данными о вакцинированных и переболевших, которые зарегистрированы в системе Минздрава.
- В ходе выборочных проверок и эпидрасследований.
Так, власти Москвы не запрашивают и не проверяют у работодателей медотводы и письменные отказы.
«Под прицелом проверяющих публичные компании и крупные сети. Ресурсы контрольных органов ограничены, вряд ли проверки будут массовыми», — рассуждает Дученко.
Может ли компания или предприниматель получить отсрочку
Ни в Москве, ни в Петербурге какая-либо отсрочка по срокам вакцинации для компаний не предусмотрена. Ритейлеры и поставщики уже попросили мэрию Москвы продлить срок обязательной вакцинации первым компонентом до 15 августа.
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