Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на $888 млн за нарушения конфиденциальности данных пользователей Статьи редакции
Это рекордный штраф за подобные нарушения в Европе.
- Amazon получила рекордный штраф от регулятора в ЕС за нарушение правил защиты данных — €746 млн ($888 млн), сообщает Bloomberg. Самый крупный штраф до этого получил Google в 2019 году – €50 млн.
- Национальная комиссия по защите данных в Люксембурге обвинила ритейлер в нарушении Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).
- «Никаких утечек данных не было, и никакие данные клиентов не были переданы какой-либо третьей стороне», — прокомментировал представитель компании. Amazon планирует подать апелляцию.
- Комиссия вынесла решение после расследования, начатого в 2018 году из-за жалобы французской группы по защите конфиденциальности La Quadrature du Net.
- Amazon собирает данные о продавцах, покупателях на сайте и пользователях виртуального помощника Alexa. Компания заявляет, что данные нужны для улучшения качества обслуживания клиентов, и устанавливает правила для использования данных сотрудниками.
- ЕС продолжает вести антимонопольную проверку в отношении Amazon «из-за использования данных продавцов для получения несправедливого преимущества на рынке».
- Впервые Amazon сообщила о штрафе в финансовом отчёте, опубликованном 29 июля. Выручка выросла на 27% год к году, до $113,08 млрд, чистая прибыль — на 48,4% до $7,77 млрд.
какой красивый штраф 888)) почему не 999? 😂
Число Безоса
Считайте оштрафовали на ВВП какого-то среднего города
888 видимо привет от китайцев))
Что-то в тоталитарной России совсем маленькие штрафы для иностранных компании
Все эти амазоны, джонсон и джонсоны просто платят штрафы, а потом закладывают их стоимость в цену будущих товаров или услуг и оплачивает всё в итоге конечный потребитель. Вот и всё! Основная часть потребителей не перестанет пользоваться услугами этих компаний и они продолжают существовать и так до бесконечности. Тоже самое что с тефлоном...
Ого, нехилый такой штраф, только с их выручкой они его вполне себе осилят и даже не расстроятся. Но будет апелляция, поглядим, достаем попкорн.
Эта история — моя собственная. Но интереснее всего здесь ваши комментарии. Расскажите, как бы вы поступили на моем месте, и как было бы поступить правильно — с вашей точки зрения.
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