Право
Маша Цепелева

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на $888 млн за нарушения конфиденциальности данных пользователей Статьи редакции

Это рекордный штраф за подобные нарушения в Европе.

  • Amazon получила рекордный штраф от регулятора в ЕС за нарушение правил защиты данных — €746 млн ($888 млн), сообщает Bloomberg. Самый крупный штраф до этого получил Google в 2019 году – €50 млн.
  • Национальная комиссия по защите данных в Люксембурге обвинила ритейлер в нарушении Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).
  • «Никаких утечек данных не было, и никакие данные клиентов не были переданы какой-либо третьей стороне», — прокомментировал представитель компании. Amazon планирует подать апелляцию.
  • Комиссия вынесла решение после расследования, начатого в 2018 году из-за жалобы французской группы по защите конфиденциальности La Quadrature du Net.
  • Amazon собирает данные о продавцах, покупателях на сайте и пользователях виртуального помощника Alexa. Компания заявляет, что данные нужны для улучшения качества обслуживания клиентов, и устанавливает правила для использования данных сотрудниками.
  • ЕС продолжает вести антимонопольную проверку в отношении Amazon «из-за использования данных продавцов для получения несправедливого преимущества на рынке».
  • Впервые Amazon сообщила о штрафе в финансовом отчёте, опубликованном 29 июля. Выручка выросла на 27% год к году, до $113,08 млрд, чистая прибыль — на 48,4% до $7,77 млрд.

#новость #amazon

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18 18 комментариев
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Zaeer Dobryy

2

какой красивый штраф 888)) почему не 999? 😂

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Evgeny Klyuchnikov

Zaeer
13

Число Безоса

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Дмитрий Шусов

Evgeny
0

Америка - ужасная страна
Там основатель интернет-компании - Сатана

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Вася Пражкин

Zaeer
1

Потому что 8 - это знак, что Амазон можно доить бесконечно.

Ответить

Владимир Перепелица

2

Считайте оштрафовали на ВВП какого-то среднего города

Ответить

Марсель

Владимир
0

Как на ввп Африки, тоесть материка

Ответить

Abo Truk

Марсель
0

ВВП Африки в 2019 году составил 2 460.6 млрд. долл.

Ответить

Марсель

Abo
2

Ну ладно половина материка, сори не уточнил

Ответить

Alexander Ivanov

Марсель
0

1/3000 материка

Ответить

Дмитрий Шусов

Владимир
0

Зачем? Я же так плакать начну от зависти. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

888 видимо привет от китайцев))

Ответить

Дмитрий Шусов

Andrei
0

Сложно, я не понял

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Канищев Максим

1

Что-то в тоталитарной России совсем маленькие штрафы для иностранных компании 

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Вл В

Канищев
0

Это для Яндекса чтоли?

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Ruslan Petrov

–2

Все эти амазоны, джонсон и джонсоны просто платят штрафы, а потом закладывают их стоимость в цену будущих товаров или услуг и оплачивает всё в итоге конечный потребитель. Вот и всё! Основная часть потребителей не перестанет пользоваться услугами этих компаний и они продолжают существовать и так до бесконечности. Тоже самое что с тефлоном...

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Денис Демидов

Ruslan
1

Зато менее крупные компании получат шанс конкурировать с амазоном.

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Антон Ларченко

0

Ого, нехилый такой штраф, только  с их выручкой они его вполне себе осилят и даже не расстроятся. Но будет апелляция, поглядим, достаем попкорн.

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Феттучини с Креветкой

0

Куда пойдут эти деньги? Расскажите, кто знает.

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Nick Nedelchuk
Осталось денег на 2 недели. Закрывать стартап? Или выживать?

Эта история — моя собственная. Но интереснее всего здесь ваши комментарии. Расскажите, как бы вы поступили на моем месте, и как было бы поступить правильно — с вашей точки зрения.

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