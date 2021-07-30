С 2023 года в России будут использовать трудовые книжки нового образца Статьи редакции
Старые менять не нужно.
- Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Старыми трудовыми книжками можно пользоваться без ограничений. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей — они также будут действительны.
- Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займётся обеспечением работодателей документами нового образца.
С 2021 года в России действуют электронные трудовые книжки — для тех, кто устраивается на работу впервые, они обязательны. Остальные могут выбирать между бумажной и электронной версией.
- По данным на декабрь 2020 года, из 58,1 млн застрахованных россиян 34,8 млн предпочли сохранить бумажные трудовые книжки. Заявления на электронные написали 5,1 млн человек.
В чем логика создания "электронной" трудовой книжки была? Зачем она вообще сейчас нужна на бумаге? Нельзя было сделать просто закладку в госуслугах "работодатели" с записями как в ТК, например, при том что почти все подают отчеты в ФСС и ПФР через интернет.
Судя по цифрам из статьи, электронная книжка просто не прижилась у населения. Не доверяют цифровым базам. Спокойнее если все вручную записано на бумажном носителе и лежит в кармане.
А потом выяснится, что старый формат с новым несовместим.
Лучше!
Вкладыши и книжки старого образца просто не будут производиться…
Что делать, если в вашем регионе ввели обязательную вакцинацию. Инструкция от Кнопки.
Свершилось – вы получили работу мечты! Но впереди еще три месяца испытательного срока. Это время дается вам и работодателю, чтобы определиться, насколько вы друг другу подходите. Как использовать это время с максимальной для себя пользой? Рассказывает главный специалист отдела подбора персонала Ольга Шабалина. Как всегда, упаковали полезные…
Привет, я Роман Рабочий. В марте я выпустил статью про виртуального секретаря Машу, позавчера рассказал, как мы преодолеваем конкуренцию, а вчера «Тинькофф Банк» вдруг назвал меня «последователем». Давайте расставим точки над i.
Так они хотят заставить сервисы уменьшить стоимость размещения — за последние несколько лет она выросла в шесть раз.
Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.
Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.
О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.
Если его не обжалуют.