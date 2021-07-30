Право
Евгения Евсеева

С 2023 года в России будут использовать трудовые книжки нового образца Статьи редакции

Старые менять не нужно.

  • Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Старыми трудовыми книжками можно пользоваться без ограничений. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей — они также будут действительны.
  • Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займётся обеспечением работодателей документами нового образца.

  • С 2021 года в России действуют электронные трудовые книжки — для тех, кто устраивается на работу впервые, они обязательны. Остальные могут выбирать между бумажной и электронной версией.

  • По данным на декабрь 2020 года, из 58,1 млн застрахованных россиян 34,8 млн предпочли сохранить бумажные трудовые книжки. Заявления на электронные написали 5,1 млн человек.

#новость

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Дарья Смолякова

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В чем логика создания "электронной" трудовой книжки была? Зачем она вообще сейчас нужна на бумаге? Нельзя было сделать просто закладку в госуслугах "работодатели" с записями как в ТК, например, при том что почти все подают отчеты в ФСС и ПФР через интернет.  

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Алексей Свеклов

Дарья
0

Судя по цифрам из статьи, электронная книжка просто не прижилась у населения. Не доверяют цифровым базам. Спокойнее если все вручную записано на бумажном носителе и лежит в кармане.

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Sergei Timofeyev

0

А потом выяснится, что старый формат с новым несовместим.

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Алексей Свеклов

Sergei
0

Лучше!

Вкладыши и книжки старого образца просто не будут производиться…

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