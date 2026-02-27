Суд заново рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за отменённых билетов на Пхукет

Кассационная коллегия сочла правомерными требования пассажиров о возмещении разницы между «заниженной» и «актуальной» ценой билетов.Источник: ТАССПассажиры «Аэрофлота» подали коллективный иск к компании в декабре 2023 года, в октябре 2024-го суд отказал в его удовлетворении, а в августе 2025-го взыскал с перевозчика штраф и компенсацию морального вреда.Теперь это решение отменено, пишет РБК. Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции посчитала правомерными также требования пассажиров «Аэрофлота» — выплатить им разницу между стоимостью аннулированных билетов и цен на них в момент отмены.Дело должна заново рассмотреть судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда. При подаче иска его сумма составляла 8 млн рублей, а сейчас выросла до 18-20 млн рублей. Это связано с присоединением новых пострадавших, подорожанием билетов и «начислением неустойки за все два года просрочки».Решением могут воспользоваться больше 3700 пассажиров — именно столько считается пострадавшими в результате аннулирования билетов «Аэрофлотом».При этом авиакомпания может обратиться в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда в течение трёх месяцев после вынесения решения. Тот может либо подтвердить позицию кассации, либо отменить, отправив дело на новый круг.19 октября 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд по меньшей, чем обычно, цене. Например, билеты на ноябрь в формате «туда — обратно» продавались по цене от 6500 до 20 тысяч рублей. Авиакомпания их аннулировала, сославшись на технический сбой. После этого в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов «не может быть законным», а пассажиры подали коллективную претензию к «Аэрофлоту».Авиакомпания ответила на неё и сообщила, что предоставила пассажирам скидку в 30% и начислила им 5000 бонусных миль по своей программе лояльности. В письме адвокатам «Аэрофлот» отметил, что не устанавливал тарифы, по которым билеты продавались в октябре — это был сбой.#новости #аэрофлот