Право
Евгения Евсеева

ФНС запустит систему для определения нормы налоговой нагрузки для компаний — «Ведомости» Статьи редакции

Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима.

  • ФНС разрабатывает систему «Налоговый потенциал» — она позволит прогнозировать поступления в бюджет по отдельным отраслям регионов и крупных муниципалитетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и представителя службы. Запуск планируется в 2022 году.
  • Система позволит определить, какую налоговую нагрузку должна нести компания исходя из ее внутренних метрик. Она будет охватывать самозанятых, компании и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от налогового режима.
  • Система будет отслеживать отклонения от «нормального» уровня рентабельности, налоговой нагрузки и зарплат от средней по региону. Всего при анализе будут учитываться более 50 показателей.
  • Отклонения не будут однозначно означать, что компания недоплачивает налоги или использует незаконные схемы для их минимизации, но такие организации попадут в «зону повышенного внимания».
  • Налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС. При этом представитель ФНС отметил, что сравнивать их нельзя из-за разных целей, прикладных задач и степени охвата бизнеса.

#новость #фнс #налоги

969 просмотров
18 18 комментариев
3
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18 комментариев
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Кирилл Паркс

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С учетом текущего уровня информатизации, выявить это не сложно уже сегодня, в том числе и за предыдущие периоды. Налоги это отлично, вот только работники не знают как много за них их платит работодатель. Переложить бы их на плечи сотрудников, того и глядишь спрос с государства будет совсем другого порядка.

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Владимир

Кирилл
7

Никогда и ни за что этого не произойдёт. Если люди увидят, сколько денег они отдают государству ежемесячно - возьмутся за вилы. 

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Dmitriy Lobanov

Владимир
1

Именно по этому, с зомбоящика вещают о самых низких налогах, про косвенные и скрытые налоги естественно умалчивается.

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Джеймс Бонд

Кирилл
2

вы путаете страховые взносы с налогами. взнос в пенсионный фонд не равно налог, взнос в ффомс и фсс не равно налог.

В западных странах вас бы обязали самостоятельно оплачивать страховку, что в процентном выражении как правило больше 3-8 процентов от зп. Плюс там люди более ответственно подходят к накоплению капитала на старость, поэтому в сумме они самостоятельно откладывают деньги.

Сам являюсь работодателем и уверен, если отменить пенсионные/страховые взносы без обязательств на их самостоятельное обеспечение большинство реднеков (вы любите его народ называть) просто ничего самостоятельно оформлять не станут, а вот нытья станет только больше, ибо русский дурачок еще с советских времен любит все "на шару, и ищет где бы обмануть государство", и так не только с государством, это проявляется по отношению и к ближнему и к работодателю и к сервису, который его обслуживает.

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Кирилл Паркс

Джеймс
1

Напомню вам Джеймс, что у нас страховые взносы 22%

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Джеймс Бонд

Кирилл
0

о как, а я всегда думал что 22% взнос в пфр, ну вам на диване виднее видимо.

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Кирилл Паркс

Джеймс
2

Будет вам как Реднеку известно, Джеймс, что страховые взносы это не только пенсионка:

ПФР - 22%
Соц.страх - 2,9
Мед.страховка - 5,1

А уже дальше, то что осталось облагается НДФЛ от 13 до 15%

А потом решив потратить кровные, вы заплатите 20% почти от любой покупки кроме хлеба и молока.

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Dmitriy Lobanov

Джеймс
0

Так он идёт "страховой взнос в пфр", а если более конкретно, то: взнос на обязательное пенсионное страхование(ОПС). Так что это тоже страховой взнос как ФОМС и ФСС.

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L A

Кирилл
1

Начать нужно хотябы с обязательного  указания налогов к ФОТ в расчётных листках.
Особенно 5.1% ФОМС.
Или хотябы в ЛК физлица в налоговой(такое было про взносы в первой версии ЛК, в текущей выводят только базу... эх.. )

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Dmitriy Lobanov

3

Выяснится, что все платят мало, "нужно больше золота" (с)

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Джеймс Бонд

1

жду диванных бизнесменов и их рассказы как именно из-за Путина они еще не миллионеры живущие в Барвихе.

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Komopot Baster

Джеймс
4

Ты и есть тот самый диванный бизнесмен

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Mitya Vol

1
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Termit Development

1

"ФНС введёт пониженную ставку налогов для компаний с положительной налоговой историей!"
Когда такие новости будут?)

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Кровавый микроскоп

1

Мне точка говорит, что я не очень надёжный, потому что меньше 1 процента налогов плачу - (

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Алексей К

Кровавый
0

Нелегко живется тем, кто на комиссии или агентских. Но можно же увеличить долю налога, например, устроив так, чтобы клиент платил каким-то из поставщиков напрямую. Прямо в договоре это заложить. Тем самым оборот снизится, а доля налога повысится. Выход?

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Агнец невинный

0

такое же и раньше было. в волны обеления зарплат - местные власти вызывали предпринимателей и грозя пальчиком говорили, чот у вас средняя ЗП уж больно низкая. нука давайте обеляйтесь

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Агнец невинный

0

ставропольских гибддшников конечно эта система не затронет)))

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Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима.

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