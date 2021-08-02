ФНС запустит систему для определения нормы налоговой нагрузки для компаний — «Ведомости» Статьи редакции
Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима.
- ФНС разрабатывает систему «Налоговый потенциал» — она позволит прогнозировать поступления в бюджет по отдельным отраслям регионов и крупных муниципалитетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и представителя службы. Запуск планируется в 2022 году.
- Система позволит определить, какую налоговую нагрузку должна нести компания исходя из ее внутренних метрик. Она будет охватывать самозанятых, компании и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от налогового режима.
- Система будет отслеживать отклонения от «нормального» уровня рентабельности, налоговой нагрузки и зарплат от средней по региону. Всего при анализе будут учитываться более 50 показателей.
- Отклонения не будут однозначно означать, что компания недоплачивает налоги или использует незаконные схемы для их минимизации, но такие организации попадут в «зону повышенного внимания».
- Налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС. При этом представитель ФНС отметил, что сравнивать их нельзя из-за разных целей, прикладных задач и степени охвата бизнеса.
С учетом текущего уровня информатизации, выявить это не сложно уже сегодня, в том числе и за предыдущие периоды. Налоги это отлично, вот только работники не знают как много за них их платит работодатель. Переложить бы их на плечи сотрудников, того и глядишь спрос с государства будет совсем другого порядка.
Именно по этому, с зомбоящика вещают о самых низких налогах, про косвенные и скрытые налоги естественно умалчивается.
вы путаете страховые взносы с налогами. взнос в пенсионный фонд не равно налог, взнос в ффомс и фсс не равно налог.
В западных странах вас бы обязали самостоятельно оплачивать страховку, что в процентном выражении как правило больше 3-8 процентов от зп. Плюс там люди более ответственно подходят к накоплению капитала на старость, поэтому в сумме они самостоятельно откладывают деньги.
Сам являюсь работодателем и уверен, если отменить пенсионные/страховые взносы без обязательств на их самостоятельное обеспечение большинство реднеков (вы любите его народ называть) просто ничего самостоятельно оформлять не станут, а вот нытья станет только больше, ибо русский дурачок еще с советских времен любит все "на шару, и ищет где бы обмануть государство", и так не только с государством, это проявляется по отношению и к ближнему и к работодателю и к сервису, который его обслуживает.
Напомню вам Джеймс, что у нас страховые взносы 22%
о как, а я всегда думал что 22% взнос в пфр, ну вам на диване виднее видимо.
Будет вам как Реднеку известно, Джеймс, что страховые взносы это не только пенсионка:
ПФР - 22%
Соц.страх - 2,9
Мед.страховка - 5,1
А уже дальше, то что осталось облагается НДФЛ от 13 до 15%
А потом решив потратить кровные, вы заплатите 20% почти от любой покупки кроме хлеба и молока.
Так он идёт "страховой взнос в пфр", а если более конкретно, то: взнос на обязательное пенсионное страхование(ОПС). Так что это тоже страховой взнос как ФОМС и ФСС.
жду диванных бизнесменов и их рассказы как именно из-за Путина они еще не миллионеры живущие в Барвихе.
"ФНС введёт пониженную ставку налогов для компаний с положительной налоговой историей!"
Когда такие новости будут?)
такое же и раньше было. в волны обеления зарплат - местные власти вызывали предпринимателей и грозя пальчиком говорили, чот у вас средняя ЗП уж больно низкая. нука давайте обеляйтесь
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