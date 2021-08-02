Whoosh подал иск на 132 млн к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции
Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.
Исковое заявление поступило 30 июля, следует из картотеки дел. Иск подан к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг».
Whoosh и «Электрошеринг» были партнёрами, компания под руководством Мутовкина в 2019-2020 годах управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Иск связан с действиями Мутовкина, которые компания считает недобросовестными, пояснили в Whoosh изданию. «К реализации процессов у нас были вопросы, стандарты работы компании нарушались», — отметили в сервисе.
В конце 2020 года сервис закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и расторгли соглашение, подписав новое.
Так как у Мутовкина был доступ к собственным технологиям и разработкам Whoosh, по условиям нового соглашения, «Электрошеринг» и его руководители обязались несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом. За это они получили неустойку на «более чем существенную» сумму, пишет издание.
Во время работы над соглашением о правилах использования электросамокатов в Петербурге, Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра сервиса аренды электросамокатов Urent в Петербурге. Мутовкин с июня стал управляющим этой компании, следует из данных «Контур.Фокуса».
В Whoosh считают, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение и требуют вернуть выплаченную неустойку. В Urent сообщили vc.ru, что не комментируют иск. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки vc.ru не ответил.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что поддержка юрент полный отстой, а приложение тупее некуда
Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?
Телега вернула номер обращения... и через час мне отвечают "А какой у вас вопрос?"
Действительно... какой...
Уже никакой, за этот час я уже ушел по своим делам
Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать
самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?
осталось только спросить, что надеть сегодня вечером у поддержки urent )))
Классический бизнес по-русски)
Отступные пошли на команду разрабов, которые слепили MVP и вот уже продукт-конкурент готов.
Аа, один из тех самых сервисов, сдающих электросамокат в аренду по цене Соляриса:)
1. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы (лично вы) оцениваете, что считаете цену несоответствующей некой ожидаемой (вами)?
2. На основании чего вы считаете, что ваша оценка такая же у остальных или должна быть такой же у остальных?
3. Уверены ли вы, что понимаете бизнес-модель этой компании и кто является их целевой аудиторией? Если да, то почему вы так считаете?
Около полугода являюсь привилегированным клиентом Альфа-Банка. У предыдущего работодателя обслуживался по программе «Премиум». В программу входила хорошая кэшбэковая карта. Помимо нее выдали обычную Альфа-Карту. Сказали, что если вдруг уволюсь, надо будет ее использовать, она не имеет отношения к зарплатному проекту. А премиальные продукты при…
Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.
В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.
Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.
Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.
Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.
Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…
Центр поддержки экспорта автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области», маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Участники программы получат готовые аккаунты на…
Мы не раз убеждались, что стандартный алгоритм создания сайта — структура, несложный дизайн и верстка на конструкторе больше не работают. Это дешево, быстро и, к сожалению, нерезультативно. Взамен мы в Skvortsov вооружились креативом и нестандартным подходом к разработке: