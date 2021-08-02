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Право
Евгения Евсеева

Whoosh подал иск на 132 млн к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции

Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

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Исковое заявление поступило 30 июля, следует из картотеки дел. Иск подан к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг».

Whoosh и «Электрошеринг» были партнёрами, компания под руководством Мутовкина в 2019-2020 годах управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, пишет «Фонтанка».

Иск связан с действиями Мутовкина, которые компания считает недобросовестными, пояснили в Whoosh изданию. «К реализации процессов у нас были вопросы, стандарты работы компании нарушались», — отметили в сервисе.

В конце 2020 года сервис закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и расторгли соглашение, подписав новое.

Так как у Мутовкина был доступ к собственным технологиям и разработкам Whoosh, по условиям нового соглашения, «Электрошеринг» и его руководители обязались несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом. За это они получили неустойку на «более чем существенную» сумму, пишет издание.

Во время работы над соглашением о правилах использования электросамокатов в Петербурге, Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра сервиса аренды электросамокатов Urent в Петербурге. Мутовкин с июня стал управляющим этой компании, следует из данных «Контур.Фокуса».

В Whoosh считают, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение и требуют вернуть выплаченную неустойку. В Urent сообщили vc.ru, что не комментируют иск. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки vc.ru не ответил.

#новость #whoosh #urent

6 6 комментариев
7
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Артём Парушкевич

13

Пользуясь случаем, хочу сказать, что поддержка юрент полный отстой, а приложение тупее некуда

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Максим Воронин

Артём
2

Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу? 
Телега вернула номер обращения... и через час мне отвечают "А какой у вас вопрос?"
Действительно... какой...
Уже никакой, за этот час я уже ушел по своим делам

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Dmitry Ryzhov

Максим
–2

Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать

самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?

осталось только спросить, что надеть сегодня вечером у поддержки urent )))

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Nikolay Vavilov

0

Классический бизнес по-русски)
Отступные пошли на команду разрабов, которые слепили MVP и вот уже продукт-конкурент готов. 

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Denis Kolesnikov

–4

Аа, один из тех самых сервисов, сдающих электросамокат в аренду по цене Соляриса:)

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Вадим Нечаев

Denis
0

1. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы (лично вы) оцениваете, что считаете цену несоответствующей некой ожидаемой (вами)?

2. На основании чего вы считаете, что ваша оценка такая же у остальных или должна быть такой же у остальных?

3. Уверены ли вы, что понимаете бизнес-модель этой компании и кто является их целевой аудиторией? Если да, то почему вы так считаете?

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Право
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Whoosh подал иск на 132 млн к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции

Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

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