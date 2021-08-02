Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

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Исковое заявление поступило 30 июля, следует из картотеки дел. Иск подан к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг».

Whoosh и «Электрошеринг» были партнёрами, компания под руководством Мутовкина в 2019-2020 годах управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, пишет «Фонтанка».

Иск связан с действиями Мутовкина, которые компания считает недобросовестными, пояснили в Whoosh изданию. «К реализации процессов у нас были вопросы, стандарты работы компании нарушались», — отметили в сервисе.

В конце 2020 года сервис закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и расторгли соглашение, подписав новое.

Так как у Мутовкина был доступ к собственным технологиям и разработкам Whoosh, по условиям нового соглашения, «Электрошеринг» и его руководители обязались несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом. За это они получили неустойку на «более чем существенную» сумму, пишет издание.

Во время работы над соглашением о правилах использования электросамокатов в Петербурге, Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра сервиса аренды электросамокатов Urent в Петербурге. Мутовкин с июня стал управляющим этой компании, следует из данных «Контур.Фокуса».