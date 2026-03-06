Блогер Александра Поснова рассказала, что ФАС возбудила против неё дело из-за размещения рекламы на YouTube

5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела за распространение рекламы в Telegram. Источник: Александра ПосноваПоснова также получила определение ФАС 5 марта. Скан первой страницы документа она опубликовала в своём Telegram-канале. Из него следует, что служба получила письмо от Роскомнадзора (РКН) «о выявленных признаках нарушения законодательства по факту распространения рекламы на YouTube-канале Alexandra Posnova».По словам блогера, в документе также говорится, что «YouTube внесён в реестр нежелательных ресурсов», а «доступ к нему ограничен». ФАС возбудила дело и назначила его к рассмотрению, однако на момент публикации заметки в картотеке службы дела с соответствующим номером нет.Поснова заявила, что намерена обжаловать решение ФАС и совместно с юристом подготовила аргументы в свою защиту. Она отмечает, что служба «не доказала факт ограничения YouTube — не привела конкретного решения или письма Роскомнадзора, на основании которого сделан такой вывод». Кроме того, «неясно, что именно считается ограничением доступа», говорит Поснова.Она отдельно отметила, что всю рекламу «оформляет официально»: заключает с рекламодателями договоры и регистрирует все размещения в РКН.5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела после обращения РКН. Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария», несмотря на наличие маркировки. В документе говорится, что закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». Ведомство посоветовало участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».6 марта Роскомнадзор заявил, что считает разъяснения ФАС «исчерпывающими». Других комментариев ведомство не предоставило.Артур ТомилкоТелеграм10:35«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет». *Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #роскомнадзор #youtube