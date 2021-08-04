Право
Маша Цепелева

Владелец магазинов обуви Zenden и Thomas Munz сообщил об обысках в офисе компании в Великом Новгороде Статьи редакции

Обыски могут быть связаны с уголовным делом об уклонении от налогов на 500 млн рублей на бывшего гендиректора одного из юрлиц.

Основатель компании по производству и продаже обуви Zenden Андрей Павлов написал на своей странице в Facebook, что в офисе компании в Великом Новгороде начались обыски. «Около десяти сотрудников ФНС и ОБЭП проводят мероприятия», — уточнил он..

В управлении Следственного комитета по Новгородской области подтвердили информацию об обысках ТАСС. Но не уточнили причину. Известно, что мероприятия идут под руководством владимирского управления СК.

В июне обыски прошли в офисах компании в Москве, также под руководством владимирских следователей. Тогда Андрей Павлов рассказал, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела из-за уклонения от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей против Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.

  • Zenden Group занимается производством и продажей обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte. Это 350 магазинов в 120 городах. Выручка всей Zenden Group в 2020 году составила 17,4 млрд рублей, чистая прибыль — 280 млн рублей, по собственным данным компании.
  • ООО «Дом одежды» была зарегистрирована во Владимире во время начала налоговой проверки, в 2018 году сменила место регистрации на Великий Новгород, сообщает РБК.

#новость #zenden

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Равнодушный будильник

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Елси всерьёз решили ныкаться по крупному от налогов, то и в зиц-офисе их ничего не найдёшь кроме перепуганной бухгалтерши на испытательном сроке и малозначимых документов. Которые имеют цель ещё больше запутать следаков так, что плюнут разбираться.

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Best Practice

1

Дробишь бизнес – жди обысков, даже если всё законно. Классика) С Красным и белым уже это проходили

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Timur Bayazitov

1

Бабушка роется в груде костей: "Где же кроссовки за тридцать рублей?"

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Невыносимый Никита

0

был не давно там хз зачем. работают пожилые там, за мрот + премия неофициально.конечно же уходят от налогов

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Alex Choy

0

Я сначала прочитал вместо Великого Новгорода - Великобритания и подумал «ни… себе». А потом понял что это Великий Новгород и новость превратилась в обыденную.

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Канищев Максим

0

Обувь, если честно, у них говно.

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Murat Oshroev

0

Он же активный сторонник Путина и Едра. Но что-то пошло не так. Наверное, царь не в курсе

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Roman Rmnk

–1

С мусарами не поделились? Как посмели?!

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