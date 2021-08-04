Владелец магазинов обуви Zenden и Thomas Munz сообщил об обысках в офисе компании в Великом Новгороде Статьи редакции
Обыски могут быть связаны с уголовным делом об уклонении от налогов на 500 млн рублей на бывшего гендиректора одного из юрлиц.
Основатель компании по производству и продаже обуви Zenden Андрей Павлов написал на своей странице в Facebook, что в офисе компании в Великом Новгороде начались обыски. «Около десяти сотрудников ФНС и ОБЭП проводят мероприятия», — уточнил он..
В управлении Следственного комитета по Новгородской области подтвердили информацию об обысках ТАСС. Но не уточнили причину. Известно, что мероприятия идут под руководством владимирского управления СК.
В июне обыски прошли в офисах компании в Москве, также под руководством владимирских следователей. Тогда Андрей Павлов рассказал, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела из-за уклонения от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей против Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.
- Zenden Group занимается производством и продажей обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte. Это 350 магазинов в 120 городах. Выручка всей Zenden Group в 2020 году составила 17,4 млрд рублей, чистая прибыль — 280 млн рублей, по собственным данным компании.
- ООО «Дом одежды» была зарегистрирована во Владимире во время начала налоговой проверки, в 2018 году сменила место регистрации на Великий Новгород, сообщает РБК.
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