Обыски могут быть связаны с уголовным делом об уклонении от налогов на 500 млн рублей на бывшего гендиректора одного из юрлиц.

Основатель компании по производству и продаже обуви Zenden Андрей Павлов написал на своей странице в Facebook, что в офисе компании в Великом Новгороде начались обыски. «Около десяти сотрудников ФНС и ОБЭП проводят мероприятия», — уточнил он..

В управлении Следственного комитета по Новгородской области подтвердили информацию об обысках ТАСС. Но не уточнили причину. Известно, что мероприятия идут под руководством владимирского управления СК.

В июне обыски прошли в офисах компании в Москве, также под руководством владимирских следователей. Тогда Андрей Павлов рассказал, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела из-за уклонения от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей против Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.

Zenden Group занимается производством и продажей обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte. Это 350 магазинов в 120 городах. Выручка всей Zenden Group в 2020 году составила 17,4 млрд рублей, чистая прибыль — 280 млн рублей, по собственным данным компании.

ООО «Дом одежды» была зарегистрирована во Владимире во время начала налоговой проверки, в 2018 году сменила место регистрации на Великий Новгород, сообщает РБК.