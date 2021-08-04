Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору Статьи редакции
Блокировку 12 ссылок на видео с «противоправным контентом» на YouTube признали законной.
- Google подала иск к Роскомнадзору в мае 2021 года — компания оспаривала требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube. Суд отклонил иск. «В удовлетворении заявленных требований отказать»,— огласила решение судья.
- Роскомнадзор в ответ пригрозил Google замедлением трафика, а затем объявил, что штрафов пока достаточно.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считали, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».
" Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России
- адекватные ребята в этом Гугл.
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