Право
Евгения Евсеева

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору Статьи редакции

Блокировку 12 ссылок на видео с «противоправным контентом» на YouTube признали законной.

  • Google подала иск к Роскомнадзору в мае 2021 года — компания оспаривала требование удалить 12 ссылок на «противоправный контент» на YouTube. Суд отклонил иск. «В удовлетворении заявленных требований отказать»,— огласила решение судья.
  • Роскомнадзор в ответ пригрозил Google замедлением трафика, а затем объявил, что штрафов пока достаточно.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считали, что Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».

#новость #роскомнадзор #google

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3 3 комментария
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One Geek

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" Google подала иск от головной компании «предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России
- адекватные ребята в этом Гугл.

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Rownie

0

в еспч если подадут то выйграют

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Gleb Tyutikov

–1

Flawless win. 
Роскомнадзор.

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