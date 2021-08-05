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Право
Евгения Евсеева

Роскомнадзор запланировал обязать онлайн-кинотеатры публиковать программы доступных в интернете телеканалов Статьи редакции

Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.

  • Роскомнадзор подготовил проект приказа, обязывающий онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов.
  • Согласно документу, такую информацию нужно размещать на главной странице онлайн-кинотеатра.
  • Онлайн-кинотеатры должны публиковать список телеканалов с их названиями и логотипами, последовательность телеканалов и программу передач.
  • Владельцев онлайн-кинотеатров также обяжут вести отдельную страницу для телеканалов.
  • 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна определить платформу вещания до 1 октября. Наиболее вероятным кандидатом на роль единого поставщика онлайн участники рынка называли «Витрину ТВ», отмечает Forbes.

#новость #онлайнкинотеатры

187 просмотров
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Добавлено в 17:30.

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