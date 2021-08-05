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Представитель Xsolla пояснил 59.ru, что компания «проводит внутреннюю реструктуризацию» и планирует расстаться примерно со 150 сотрудниками, в том числе в заграничных офисах, но в основном — в Перми. По данным Properm.ru, увольнения задели США и Россию. Также ведётся расследование по факту «слива» письма, поскольку у сотрудников действует соглашение о неразглашении информации.