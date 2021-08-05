Роскомнадзор запланировал обязать онлайн-кинотеатры публиковать программы доступных в интернете телеканалов Статьи редакции
Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.
- Роскомнадзор подготовил проект приказа, обязывающий онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов.
- Согласно документу, такую информацию нужно размещать на главной странице онлайн-кинотеатра.
- Онлайн-кинотеатры должны публиковать список телеканалов с их названиями и логотипами, последовательность телеканалов и программу передач.
- Владельцев онлайн-кинотеатров также обяжут вести отдельную страницу для телеканалов.
- 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна определить платформу вещания до 1 октября. Наиболее вероятным кандидатом на роль единого поставщика онлайн участники рынка называли «Витрину ТВ», отмечает Forbes.
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