Виновными признали и других участников дела.

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Мещанский районный суд Москвы признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Восточный», сообщили «РИА Новости».

Вместе с ним признали виновными шесть других участников дела — партнёров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова, директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева.

Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее, пишет РБК. Прокуратура просила для Майкла Калви шесть лет колонии условно, для остальных — 4-5 лет. Гособвинение считает, что участники дела действовали в составе организованной группы.

Дело Калви

Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве, затем дело изменили на растрату. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.

Никто из фигурантов не признает вину, Калви связывал дело с корпоративным конфликтом.

В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.

После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.

В декабре 2020 года Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный». В июне «Cовкомбанк» раскрыл сумму покупки — 8,7 млрд рублей при оценке в 9,8 млрд рублей.