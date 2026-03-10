Популярное
Полина Лааксо
Право

ФАС: «В случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена»

Ответственность за нарушение понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.

  • Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) привели ТАСС и «Ъ».
  • Запрет рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу в сентябре 2025 года. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
  • 5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела из-за рекламы в Telegram после обращения Роскомнадзора (РКН).
  • Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. В документе говорилось, что закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».
  • В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к Instagram* и Facebook*, YouTube, VPN-сервисам, Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». РКН позже заявил, что считает разъяснения ФАС «исчерпывающими».
  • 6 марта блогер Александра Поснова сообщила, что ФАС возбудила против неё аналогичное дело из-за рекламы на YouTube, но «не доказала факт ограничения YouTube — не привела конкретного решения или письма Роскомнадзора, на основании которого сделан такой вывод».
Полина Лааксо
Право
ФАС возбудила дело о нарушении закона о рекламе из-за распаковки косметики в Instagram* — автора признали рекламодателем и рекламораспространителем

Закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу 1 сентября 2025 года.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

