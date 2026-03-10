ФАС: «В случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена»

Ответственность за нарушение понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) привели ТАСС и «Ъ».Запрет рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу в сентябре 2025 года. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела из-за рекламы в Telegram после обращения Роскомнадзора (РКН).Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. В документе говорилось, что закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к Instagram* и Facebook*, YouTube, VPN-сервисам, Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». РКН позже заявил, что считает разъяснения ФАС «исчерпывающими».6 марта блогер Александра Поснова сообщила, что ФАС возбудила против неё аналогичное дело из-за рекламы на YouTube, но «не доказала факт ограничения YouTube — не привела конкретного решения или письма Роскомнадзора, на основании которого сделан такой вывод».Полина ЛааксоПраво28.10.2025ФАС возбудила дело о нарушении закона о рекламе из-за распаковки косметики в Instagram* — автора признали рекламодателем и рекламораспространителем Закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу 1 сентября 2025 года.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости