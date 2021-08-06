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Право
Таня Боброва

Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно Статьи редакции

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей принадлежавших банку «Восточный». Об этом пишет ТАСС.

#новость #делокалви

205 просмотров
Статья дополняется
2 2 комментария
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2 комментария
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John Smith

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Любой условный = невиновен

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Миша Магадан

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нормально так, 5,5 и "условно"
Так и смертную казнь можно вводить.

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