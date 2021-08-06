Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно Статьи редакции
.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей принадлежавших банку «Восточный». Об этом пишет ТАСС.
После недавней «распродажи» в акциях Китайских образовательных (и не только) компаний, многим инвесторам захотелось докупить подешевевший рынок.
Выполнять задачи можно под музыку.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
Инженер цеха отгрузки готовой продукции Монди СЛПК Оксана Елина рассказала, как строится работа с приложением "Мобильный репортер ПГК" и какие бонусы оно дает.
Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.
Общая высота ракеты — около 120 метров.