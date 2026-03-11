Суд в Москве отказал истцу, который требовал от бывшей Domino's Pizza исполнять условия акции с «пожизненной» бесплатной пиццей за тату с логотипом компании

Сеть пиццерий проводила акцию в 2018 году, но перестала присылать её участникам промокоды на пиццу в конце 2022-го.Источник: Domino's Pizza Сеть Domino's Pizza в России в 2018 году провела акцию: обещала сертификат на 100 бесплатных пицц в год в течение 100 лет каждому, кто сделает татуировку с логотипом компании и выложит фотографию в соцсети с хэштегом. Количество участников ограничили 350. Для получения сертификата они ежегодно должны были подтверждать наличие татуировок.В акции принял участие Дмитрий Мезенцев. Согласно материалам его иска, которые приводит ТАСС, компания исполняла обязательства с сентября 2018 года по декабрь 2022-го. В декабре же выданный промокод не сработал. Обращения мужчины компания проигнорировала, как и досудебную претензию, пишет агентство.Тогда Мезенцев подал в суд на ООО «Пицца Ресторантс» иск о защите прав потребителя — потребовал обязать пиццерию исполнять условия акции и выплатить компенсацию морального вреда. Мещанский суд Москвы в иске отказал, пишет ТАСС.Согласно его решению, компания имеет право вносить изменения в правила, а также прекратить проведение акции, если «по какой-то причине любой её аспект не может проводиться так, как это запланировано». Закон же «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения, связанные с проведением рекламных акций, поэтому его положения о компенсации морального вреда к ситуации не применены.Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia, мастер-франчайзи сети в Турции, России, Азербайджане и Грузии, отказалась от роялти и прекратила инвестиции в стране. В декабре того же года компания сообщила, что рассматривает продажу российского бизнеса.В августе 2023-го DP Eurasia прекратила попытки продать активы и начала процесс банкротства. Тогда же пиццерии Domino's Pizza в России купили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Они объединили бывших франчайзи под новым брендом — «Domиnо Pizza».#новости #dominospizza