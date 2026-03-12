Правительство предложило разрешить обучение ИИ на защищённых авторским правом данных без согласия правообладателя — «Ведомости»

А автором сгенерированного контента считать пользователя нейросети, который «ввёл промпт, обработал полученный результат и внёс творческий вклад».Инициативы включили в текущую редакцию законопроекта о регулировании ИИ. С документом ознакомились «Ведомости».Правительство планирует разрешить разработчикам ИИ использовать для обучения защищённые авторским правом данные — статьи, книги, изображения и видео. Они смогут не получать согласие правообладателя, но только при условии, что «пользователь сервиса не будет видеть содержания» исходных работ.Близкий к правительству собеседник газеты пояснил, что речь в первую очередь о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым часто закрыт для разработчиков ИИ. Другие категории данных, в том числе персональную информацию, сведения о налогоплательщиках и частные переписки использовать для обучения моделей будет запрещено, добавил он.Документ также предполагает, что авторское право на ответы ИИ будет принадлежать пользователю, который «ввёл промпт, обработал полученный результат и внёс творческий вклад». При этом в законопроекте не определён порядок привлечения к ответственности за использование в промпте чужих материалов без указания авторства.Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что процесс обучения моделей можно рассматривать как анализ, а не копирование произведения, и не считать нарушением авторского права. Но хранение материалов для последующего обучения уже требует согласия правообладателя, а специальных исключений для ИИ сейчас в законе нет.Правоприменительная практика по спорам, связанным с ИИ, в России пока не сложилась, отмечают эксперты. По их словам, в теории использование ответа нейросети может считаться нарушением, если текст или изображение фактически воспроизводят чужую работу без указания авторства. Однако привлечь к ответственности пользователя в такой ситуации сложно: он не знает, на каких именно данных обучалась модель.Закон должен защищать и авторов промптов, отмечают юристы. В написание запроса для ИИ «может быть вложено много творческих и аналитических усилий», а признание авторских прав на сгенерированные материалы будет стимулировать людей активнее использовать нейросети.Издатели и представители креативных индустрий указывают: любое обучение — «в библиотеке, университете или дома» — предполагает, что материалы для него приобретены легально с предварительного согласия правообладателя. Такой же подход должен распространяться на обучение ИИ, считают они.В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует ИТ-отрасль заявили, что законопроект находится в разработке, окончательной версии ещё нет: «говорить о конкретных предложения преждевременно».Судебные прецеденты по делам об использовании защищённых авторским правом материалов для обучения моделей уже есть в США. Например, в 2025 году суд одобрил мировое соглашение по коллективному иску писателей к Anthropic: компания обязалась выплатить $1,5 млрд за обучение своих моделей на пиратских книгах.В России суды также удовлетворяли иски о взыскании компенсаций за использование произведений изобразительного искусства для создания карточек товаров на маркетплейсах, рассказал «Ведомостям» ведущий юрисконсульт Cloud.ru Михаил Семенов. Но подробностей не привёл.#новости