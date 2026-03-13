Adobe выплатит $75 млн для урегулирования иска в США о «сложном механизме отписки» от услуг компании

И предоставит клиентам услуги на такую же сумму — после одобрения суда.Источник: Adobe Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск к Adobe в июне 2024 года. Регулятор заявил, что разработчик нарушил закон о защите прав потребителей, усложнив для них отписку от услуг и спрятав условия «за мелким шрифтом и гиперссылками».Теперь Adobe сообщила, что завершила урегулирование спора, хотя и не согласна с утверждениями правительства и отрицает какие-либо нарушения. Компания согласилась выплатить Минюсту США $75 млн и предоставить затронутым клиентам бесплатные услуги на такую же сумму.Выплаты клиентам должен одобрить суд. После этого Adobe свяжется с ними. Компания также отметила, что сделала процесс регистрации и отмены подписок «ещё более прозрачным».Подписки составили 97% в общей выручке Adobe за первый квартал 2026 финансового года, отмечает Reuters. Всего компания выручила за этот период $6,4 млрд, чистая прибыль составила почти $1,9 млрд.В начале марте 2026 года компания сообщила об уходе Шантану Нарайена с поста гендиректора, который он занимал 18 лет. Топ-менеджер останется председателем совета директоров.#новости #adobe